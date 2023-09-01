立委空戰力比一比 誰的戰力最強？

【文．宋秉忠】

2024立委選舉，誰的「空戰力」（網路聲量）最強？根據QuickseeK快析輿情資料庫調查，近日因為「綠電政治獻金」、「跌倒」等事件受到熱議的新北市民進黨立委賴品妤，高居全台「聲量王」寶座，其次是台北市立委王鴻薇，第三是高嘉瑜。

QuickseeK快析輿情資料庫比較台北市區域立委自2月以來的網路聲量，高標18.9萬、均標6.6萬、低標4.4萬；現任的7名立委聲量排名依序是：王鴻薇25.7萬、高嘉瑜18.9萬、費鴻泰11.4萬、賴士葆6.6萬、何志偉5.1萬、吳思瑤4.4萬、林昶佐3.4萬。

而新北市立委的網路聲量，高標4.7萬、均標1.4萬、低標0.8萬；聲量排名依序是賴品妤38.9萬（扣除離群值約5萬）、洪孟楷6.5萬、余天4.8萬、蘇巧慧4.5萬、林淑芬2.0萬、羅致政1.8萬、張宏陸1.1萬、吳秉叡9.7千、羅明才8.9千、吳琪銘8.8千、林德福5.2千、江永昌4.2千。

至於桃園立委網路聲量，高標2.9萬、均標1.2萬、低標1萬，立委聲量排名依序是鄭運鵬5.3萬、呂玉玲2.1萬、萬美玲1.4萬、黃世杰1.0萬、魯明哲1.0萬、趙正宇9千。