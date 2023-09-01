烏軍用紙無人機作戰 創新值得國軍學習

【文／周宇平】

近期，烏克蘭利用澳洲提供的新概念「紙板無人機」，採用紙板與橡皮筋製成，可利用手擲或彈射器發射，據悉飛行距離可達 120 公里。紙板無人機成本比較低，但重點是製作材質是經強化設計過後的紙板，因為一般雷達都是透過金屬反射，所以可能根本無法偵獲紙板無人機。

如報導所述，雷達系統主要以發射雷達波後，經雷達波接觸反射面反射，接收機接受同頻反射波後，將射頻訊號轉處理器分析，再利用資料庫資訊實施比對、分類，若確定是目標，即傳輸至控制中心螢幕顯示。

非金屬材質無人機的出現，恐將顛覆雷達偵測的常規限制，一舉突破各式雷達網，如同近年電動車的發展；而且，隨著電池與馬達（耗電量與靜音）的技術持續提升，未來中小型的無人機巡弋範圍（高度與速度）將持續擴大，酬載力（彈頭或精密攝影模組）也將大幅提升，此等威脅能力卻不容小覷。

若再加上精密定位系統與定位晶片的高效發展，非金屬材質無人機的飛行速度、續航力與攻擊精準度都勢必增加，而傳統人力警戒的方式無法全時執行，在夜間尤無效率，重要設施對無人機需要的全時防護與反制措施，實應提早規劃建置。

烏克蘭軍隊的無人機操作員形容，拿起遙控器，就成了一名飛行員，「起飛後，精確地將炸藥投到坦克或裝甲車的艙口。爆炸。完成任務。」 取自烏克蘭國防部

再者，如前述，不同材質的機體含機翼設計，因應不同頻段的雷達波反射，將有不同的回波反應，台灣軍方應廣泛測試各型雷達對不同材質的飛行器所能偵獲的距離，納入未來無人機防禦系統的設計規範。

面對俄烏戰爭所引發的無人機的課題，已超越台灣軍方傳統戰略思維與戰術構想，軍方準備了多少？國防部與各軍種，甚至是基層部隊，是否已經成立專案小組研擬對策？

現在與未來，將隨著科技的發展，推陳出新，無人機的相關戰術戰法，勿再以傳統人力物力為之，而政策也應朝向官民（或產學）結合的方向走，光靠中科院的能量其實是不夠的。

未來，台灣軍方官員的科技新知獲得程度將是後續建案重點，不能老是停在原點，即所謂打以前的仗；光是看到國軍還在使用二次世界大戰的武器，沒有任何提升配套或更新計畫，老是在等美國老大哥核准與通過；等待的時間早就可以發展像是天弓、天劍、雄風這些成熟的系統，創新與接受新戰法，將是台灣軍方現在重要的課題。

（作者為前國防部參謀本部飛彈指揮部計畫處上校處長、前空軍飛彈預警中心指管長）※以上意見不代表獨家報導立場※