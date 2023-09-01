大陸男籃世界盃三連敗 姚明坐鎮也沒用

【文．楊俊斌】

中國男籃在世界盃預賽三連敗，早早打包回家無緣晉級複賽，就算有「長城」姚明在旁壓陣，中國男籃的無力感依舊充滿著球隊內部。

其實，中國男籃的身體素質並不差，特別是在高度上多的是兩公尺以上的長人，球員的速度也有，但主要原因是出在身體的厚度上。

以過去美國夢幻一隊的巴克利為例，他的身高只有198公分，但身體的厚度特別是在下盤上，就是要比東方球員要寬闊許多，這種現實就會出現在籃板球爭取上，靠著堅實的下盤在籃下卡出空間，在他的年代裡可以拿下NBA的籃板王，可見身高是優勢但不是絕對。

中國男籃的劣勢在於重量訓練的不足，過去中國男籃名將巴特爾就是靠著堅實的厚度在NBA籃球佔有一片天。

姚明初到火箭隊時，過於單薄的體型在籃板球爭奪上吃了不少虧，就是靠著不斷地重量訓練而有了改變。

以姚明的經驗，自然明白中國男籃的問題所在，只是CBA的強度遠不如NBA，遇到西方或者是歐美強隊自然佔不到便宜，引進更多的外援或許是一種方式，或許就從體能訓練上做調整，就算打不贏西方世界球隊，但至少稱霸亞洲球隊理應綽綽有餘！