大陸男籃世界盃三連敗 姚明坐鎮也沒用
【文．楊俊斌】
中國男籃在世界盃預賽三連敗，早早打包回家無緣晉級複賽，就算有「長城」姚明在旁壓陣，中國男籃的無力感依舊充滿著球隊內部。
其實，中國男籃的身體素質並不差，特別是在高度上多的是兩公尺以上的長人，球員的速度也有，但主要原因是出在身體的厚度上。
以過去美國夢幻一隊的巴克利為例，他的身高只有198公分，但身體的厚度特別是在下盤上，就是要比東方球員要寬闊許多，這種現實就會出現在籃板球爭取上，靠著堅實的下盤在籃下卡出空間，在他的年代裡可以拿下NBA的籃板王，可見身高是優勢但不是絕對。
中國男籃的劣勢在於重量訓練的不足，過去中國男籃名將巴特爾就是靠著堅實的厚度在NBA籃球佔有一片天。
姚明初到火箭隊時，過於單薄的體型在籃板球爭奪上吃了不少虧，就是靠著不斷地重量訓練而有了改變。
以姚明的經驗，自然明白中國男籃的問題所在，只是CBA的強度遠不如NBA，遇到西方或者是歐美強隊自然佔不到便宜，引進更多的外援或許是一種方式，或許就從體能訓練上做調整，就算打不贏西方世界球隊，但至少稱霸亞洲球隊理應綽綽有餘！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言