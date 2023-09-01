郭辦內參民調 「柯正郭副」戰力最強

【文．林齊萩】

距離2024總統大選剩135天，在鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選後，外界預料將呈現四腳督戰局。《品觀點》網路節目《觀點芹爆戰》昨（30）日曝光郭台銘辦公室總統大選「內參民調」，在郭台銘參戰後，對民眾黨總統參選人柯文哲的衝擊最大，郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜的支持度在誤差範圍內，而民進黨總統參選人賴清德則仍維持領先，不過降為29.3%。

上述民調於28及29日兩天進行，透過市話加手機方式抽樣調查，時間點是郭台銘宣布參選後；結果顯示，賴清德獲29.3％支持、柯文哲22.6％、侯友宜14.2％、郭台銘13.4％、未表態20.5％；其中郭台銘與侯友宜在誤差範圍內，未表態的選民兩倍成長，顯見不少民眾看不清楚目前局勢，重新考慮投票對象。

27.3%民眾看好柯文哲最具整合在野的能力。

針對在野聯盟3人，誰最具整合在野能力，民調顯示，有27.3%民眾看好柯文哲，24.0%看好郭台銘，18.5%認為是侯友宜；另因近期在野勢力紛亂，民眾認為都沒有能力整合或不感興趣的比例明顯增加，主要是對國民黨當副手已看不見可能性。

在野三人，正副手搭配有6種組合，其中支持最高前三名依序為「柯正郭副」15.0%、「郭正柯副」12.3%、「柯正侯副」11.6%，顯見柯文哲與郭台銘的組合最受選民期待。

在野正副手搭配的組合以「柯正郭副」15.0%的支持度最高。

在各政黨支持者中，郭台銘宣布參選後，國民黨支持者分為挺侯友宜、挺郭台銘、未決定等三派，比例約4:2:2，顯示國民黨支持者團結度大幅滑落。