逼美方加速出售F-35 台灣自行研發新戰機

【文．楊俊斌】

英國《航空週刊》報導，台灣正在推動名為「先進防禦戰機」（ADF）的下一代戰機研發計劃，這一動作是為了推動美國對台出售F-35隱形戰機。

台灣漢翔公司總經理馬萬鈞在接受採訪時表示，台灣上世紀80年代研發「自制防禦戰機」也就是IDF「經國號」戰機，IDF戰機的零部件有55%在台灣本地生產。

而近年推出的「勇鷹」高級教練機自製率達到55%。馬萬鈞表示，「先進防禦戰機」的自製率還將得到進一步提高。

勇鷹號高教機。 取自軍聞社

《航空週刊》報導，台灣國防預算將在2024年達到創紀錄的6068億新台幣（約合188億美元），同比增長3.5%。台灣空軍前副司令張延廷在接受採訪時指出，美國曾一度拒絕台灣購買F-16A戰機的請求，直到台灣自行研發的IDF戰機完成後才同意出售F-16A。

張延廷認為，研發「先進防禦戰機」的目的就是以此推動美國對台出售F-35隱形戰機。

美國之前批准售台66架F-16V戰機，但美國空軍表示交付可能會推遲；而且，美國國務院日前否認拜登政府曾於2022年計劃終止對台出售F-16V的報導。不過，《航空週刊》稱，對台出售F-16V戰機的計劃是由於「法律挑戰太大」才得以繼續進行。

F-35。 取自洛克希德.馬丁官網

對於美國持續對台軍售，中國國防部新聞發言人張曉剛回應表示，美方向中國台灣地區出售武器，是粗暴干涉中國內政的惡劣行徑，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七公報」規定，威脅台灣同胞安危福祉和台海和平穩定。