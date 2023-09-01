殲10掛彈自西沙起飛 應對美軍准航母

【文．楊俊斌】

根據媒體報導，解放軍的殲-10戰鬥機近日從西沙島礁連續掛彈起飛，進行一系列的訓練科目，以應對美、日、澳多國在南海的軍演，能起降F-35B垂直短距起降戰鬥機的「美國號」兩棲攻擊艦也參與此次軍演。

殲-10戰鬥機是現如今解放軍戰鬥的主力戰機之一，殲-10戰鬥機除裝備於空軍航空兵部隊，也大量裝備於海軍航空兵部隊；而空軍航空兵部隊已經開始換裝實力更強的殲-10C戰鬥機，海軍航空兵裝備的殲-10戰鬥機仍然是較為老舊的型號。

在「雷根號」核動力航空母艦返回橫須賀軍港之後，美國在印太地區已經出現核動力航空母艦部署的空窗期，目前美國號兩棲攻擊艦正扮演的航母的角色，大量搭載艦載機在南海的軍事行動。

而從美國海軍的美國號兩棲攻擊艦艦載機配置方案來看，在美國號兩棲攻擊艦上搭載有F-35B垂直短距起降戰鬥機，雖然F-35B垂直短距起降戰鬥機時常會使用機翼下方的武器掛架來進行裝備的掛載，但F-35B垂直短距起降戰鬥機是擁有五代機性能優勢。

解放軍已經裝備大量的殲-20隱形戰鬥機，只是目前裝備殲-20隱形戰鬥機的只有空軍航空兵，數量並不完全足夠。從種種跡象來看，殲-20隱形戰鬥機在現階段只滿足空軍的需求，並不會交付給海軍航空兵使用。

共軍另一款第五代隱形戰鬥機的研發，被稱之為殲-35的隱形戰鬥機則會滿足海軍航空兵的需求，特別是滿足於海軍艦載機航空兵的需求，解放軍海軍對於五代機的需求是相當迫切的，殲-35隱形戰鬥機應該很快就會現身。

殲-35隱形戰是一款雙發戰鬥機，但殲-35戰鬥機的體型要明顯的小於殲-20隱形戰鬥機，還進行針對海軍使用的優化。

海軍航空兵未來能夠裝備大量的殲-35戰鬥機，海軍航空兵在與外軍五代機的裝備將更加完整，而且現在已經傳出殲-35已經有部份配發給部隊使用。