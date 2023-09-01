拜登軍援台灣8千萬美元 大陸國防部抗議

【文．楊俊斌】

美國政府當地時間30日宣布，將提供台灣8000萬美元（約新台幣25.4億元）的外國軍事融資（FMF）。比較值得值得注意的是，計畫通常用於「主權國家」。大陸國防部則宣稱，美國軍方必須停止和台灣一切形式的「軍事勾結」

拜登政府具體軍援有那些裝備還有待進一步觀察，前幾天美軍售台可以用於F-16戰機上的電子莢艙，讓戰機在使用精準彈藥上更加強大有效；也可以更有效地發現解放軍的戰機，特別是各型隱形戰機，對解放軍空軍自然有相當的威脅性。

美國國務院表示，拜登政府美國時間29日通知國會，擬援助台灣8000萬美元的外國軍事融資（FMF），通知內容稱「FMF將用於通過聯合和聯合防禦能力及增強海域意識、海上安全能力，來加強台灣的自衛能力。」

美聯社的報導未進一步說明更詳細的內容，但外界認為涵蓋的援助項目的軍事裝備，將有裝甲車、無人機、空中與海岸防禦系統等；其中的無人機是何種型式，也引發外界關注，如果是可以加裝武器系統的長程無人機，將可以有效改善外島的防衛和偵查力。

美國2023年度國防授權法案（NDAA）授權透過國務院「外國軍事融資」（FMF）計畫，未來5年每年提供台灣20億美元無償軍援；雖然，8千萬美元的首筆軍援占比不大，但已經引起北京的強烈反彈。

大陸國防部宣稱，美國軍方必須停止和台灣一切形式的「軍事勾結」