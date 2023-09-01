炒作中國威脅？美空軍將在太平洋新建基地

【文．楊俊斌】

據美國「防務一號」網站報導，美國空軍將在未來10年內增加其在太平洋地區的基地數量，以便在衝突中進一步分散部署並具備更強的生存能力。美空軍後勤、工程和部隊防護部門副主管邁克爾·祖爾斯多夫聲稱，新建基地將會位於「第一島鏈」及「第二島鏈」，數量多少「取決於資金」。

報導中引述美空軍正在推進「敏捷作戰部署」（ACE）中的「中心輻射」概念，計劃通過作為樞紐的大型空軍基地輻射周邊的小型基地，在廣闊太平洋地區分散佈置裝備和物資以提高生存能力。祖爾斯多夫表示，美空軍將在未來的兩到三個國防計劃中開始新基地建設。

美國「突發防務」網站曾於8月1日報導，在7月2日到7月21日舉行的「北方邊緣-2023」演習中，美國、法國等國派出戰機，在「更靠近中國」的島嶼上進行「敏捷作戰部署」演練。

在「北方邊緣-2023」演習的場景中，美空軍一架F-15E「攻擊鷹」多用途戰機在硫磺島進行戰損修復演練。「突發防務」聲稱，這一演練的目的是為了在戰時能夠讓受損的美軍戰機迅速得到修復，在太平洋戰區持續打擊對手。

在提及「敏捷作戰部署」的實戰價值時，「突發防務」不忘提及中國海軍山東艦在關島附近的活動，並且炒作中國飛彈有能力打擊關島上的美軍基地，媒體宣稱，「敏捷作戰部署」的意圖是通過在太平洋島嶼上分散部署戰機，讓中國難以像「珍珠港事件」攻擊美軍。