快訊

獨／「超思」負責人：好心幫政府找蛋 沒拿補助還被冤枉

南非74死火災 燒出約翰尼斯堡「黑幫劫持空屋」問題

颱風外圍環流影響+對流發展旺 5縣市大雨特報！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王者歸來！華為上半年營收1.3兆 淨利大增218%

聯合新聞網／ 獨家報導
華為輪值董事長孟晚舟6月出席「全球智慧金融峰會」時已強調，華為要靠根技術提高核心競爭力。 取材券商中國
華為輪值董事長孟晚舟6月出席「全球智慧金融峰會」時已強調，華為要靠根技術提高核心競爭力。 取材券商中國

【文．邢雲】

中美貿易戰首個被美國「修理」的大陸華為，30日公布上半年財報顯示，上半年華為實現營收3082.9億元（人民幣，下同，約台幣1.33兆元），和去年同期的2986.8億元相比，增長3.2%；淨利潤465.23億元（約台幣2000億），和去年同期的146.29億元，同比增長218%，顯示美國限令似「輕舟已過萬重山」，華為正經歷「王者歸來！」

根據華為投資控股有限公司公布半年報，華為最困難時期似已過去。今年上半年業績大增；值得一提的是，華為持續投入研發，今年上半年，華為研發費用為826.04億元（約台幣3550億），比去同期790.63億元，同比增長4.4%。

早在今年8月11日，華為就在官網發佈上半年經營業績：實現銷售收入3109億元，同比增長3.1%，淨利潤率15.0%。但上述指標只顯示淨利潤率，確切淨利潤資料卻未發佈。

此前，《券商中國》根據銷售收入乘以淨利潤率計算，上半年淨利潤已達466.35億元，這一資料已超越2022年全年淨利潤（356億元），如今上述判斷，得到印證。

華為上半年報大放異彩，似顯示被美制裁陰影「輕舟已過萬重山」。圖為華為近期強打的手機體驗店。 搜狐網
華為上半年報大放異彩，似顯示被美制裁陰影「輕舟已過萬重山」。圖為華為近期強打的手機體驗店。 搜狐網

華為上半年淨利潤暴增的原因何在？據財務報表顯示，華為合併利潤表上半年相比去年變動較大的指標為「公允價值變動收益」，今年上半年公允價值變動收益達到363.67億元，去年同期為19.15億元，同比大增344.52億元。

華為輪值董事長孟晚舟6月出席「全球金融智慧峰會」就曾表示，當前技術的奇點（Technological Singularity）正在臨近，生成式AI、雲、物聯網等技術，正在快速融入金融業務，華為將會圍繞著「根技術」的持續投入和壓強投入。面對上半年財報，孟晚舟說，華為將抓住數位化、智慧化和低碳化發展趨勢，在根技術上壓強投入，聚焦為客戶和夥伴創造價值。

也因此，華為研發經費也相當驚人。根據上半年報，今年上半年華為研發費用826.04億元，同比增35.41億元，上年同期790.63億元，同比增長4.4%。而根據華為2022年報披露，華為持續加大研發投入，去年研發投入1615億元，占全年收入的25.1%，十年累計投入的研發費用超過9773億元（約台幣4.2兆元）。

孟晚舟表示，今年年上半年，ICT基礎設施業務保持穩健，終端收入實現增長，數位能源和雲業務實現良好增長，智慧汽車增量部件競爭力持續提升。其中，ICT基礎設施業務收入1672億元，終端業務收入1035億元，雲端計算業務收241億元，數位能源業務收入242億元，智慧汽車解決方案業務收入10億元。

此外，上半年報提到華為終端業務收入年增2.1%。代表華為手機業務正回到軌道。此前，市場研究機構Omdia曾稱，華為手機在第2季回到復甦軌道，全球手機出貨量740萬台，年增與月增率均增長15.6%。華為29日中午以「先鋒計劃」方式讓Mate 60 Pro未發先售，一上架即「秒殺」缺貨，也顯示手機業務正快步成長。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

華為轉讓多枚姚安娜商標 任正非再一次為女兒開小灶？

華為突破美國封鎖？網測新旗艦手機支援5G

「地表最強蘋果分析師」郭明錤曝iPhone15最大賣點

大家都猜錯！華為Mate 60 Pro開售支持衛星通話、接入盤古AI大模型

相關新聞

殲10掛彈自西沙起飛 應對美軍准航母

根據媒體報導，解放軍的殲-10戰鬥機近日從西沙島礁連續掛彈起飛，進行一系列的訓練科目，以應對美、日、澳多國在南海的軍演，能起降F-35B垂直短距起降戰鬥機的「美國號」兩棲攻擊艦也參與此次軍演。

逼美方加速出售F-35 台灣自行研發新戰機

英國《航空週刊》報導，台灣正在推動名為「先進防禦戰機」（ADF）的下一代戰機研發計劃，這一動作是為了推動美國對台出售F-35隱形戰機。

立委空戰力比一比 誰的戰力最強？

2024立委選舉，誰的「空戰力」（網路聲量）最強？根據QuickseeK快析輿情資料庫調查，近日因為「綠電政治獻金」、「跌倒」等事件受到熱議的新北市民進黨立委賴品妤，高居全台「聲量王」寶座，其次是台北市立委王鴻薇，第三是高嘉瑜。

郭辦內參民調 「柯正郭副」戰力最強

距離2024總統大選剩135天，在鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選後，外界預料將呈現四腳督戰局。《品觀點》網路節目《觀點芹爆戰》昨（30）日曝光郭台銘辦公室總統大選「內參民調」，在郭台銘參戰後，對民眾黨總統參選人柯文哲的衝擊最大，郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜的支持度在誤差範圍內，而民進黨總統參選人賴清德則仍維持領先，不過降為29.3%。

大陸男籃世界盃三連敗 姚明坐鎮也沒用

中國男籃在世界盃預賽三連敗，早早打包回家無緣晉級複賽，就算有「長城」姚明在旁壓陣，中國男籃的無力感依舊充滿著球隊內部。

拜登軍援台灣8千萬美元 大陸國防部抗議

美國政府當地時間30日宣布，將提供台灣8000萬美元（約新台幣25.4億元）的外國軍事融資（FMF）。比較值得值得注意的是，計畫通常用於「主權國家」。大陸國防部則宣稱，美國軍方必須停止和台灣一切形式的「軍事勾結」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦