王者歸來！華為上半年營收1.3兆 淨利大增218%

【文．邢雲】

中美貿易戰首個被美國「修理」的大陸華為，30日公布上半年財報顯示，上半年華為實現營收3082.9億元（人民幣，下同，約台幣1.33兆元），和去年同期的2986.8億元相比，增長3.2%；淨利潤465.23億元（約台幣2000億），和去年同期的146.29億元，同比增長218%，顯示美國限令似「輕舟已過萬重山」，華為正經歷「王者歸來！」

根據華為投資控股有限公司公布半年報，華為最困難時期似已過去。今年上半年業績大增；值得一提的是，華為持續投入研發，今年上半年，華為研發費用為826.04億元（約台幣3550億），比去同期790.63億元，同比增長4.4%。

早在今年8月11日，華為就在官網發佈上半年經營業績：實現銷售收入3109億元，同比增長3.1%，淨利潤率15.0%。但上述指標只顯示淨利潤率，確切淨利潤資料卻未發佈。

此前，《券商中國》根據銷售收入乘以淨利潤率計算，上半年淨利潤已達466.35億元，這一資料已超越2022年全年淨利潤（356億元），如今上述判斷，得到印證。

華為上半年報大放異彩，似顯示被美制裁陰影「輕舟已過萬重山」。圖為華為近期強打的手機體驗店。 搜狐網

華為上半年淨利潤暴增的原因何在？據財務報表顯示，華為合併利潤表上半年相比去年變動較大的指標為「公允價值變動收益」，今年上半年公允價值變動收益達到363.67億元，去年同期為19.15億元，同比大增344.52億元。

華為輪值董事長孟晚舟6月出席「全球金融智慧峰會」就曾表示，當前技術的奇點（Technological Singularity）正在臨近，生成式AI、雲、物聯網等技術，正在快速融入金融業務，華為將會圍繞著「根技術」的持續投入和壓強投入。面對上半年財報，孟晚舟說，華為將抓住數位化、智慧化和低碳化發展趨勢，在根技術上壓強投入，聚焦為客戶和夥伴創造價值。

也因此，華為研發經費也相當驚人。根據上半年報，今年上半年華為研發費用826.04億元，同比增35.41億元，上年同期790.63億元，同比增長4.4%。而根據華為2022年報披露，華為持續加大研發投入，去年研發投入1615億元，占全年收入的25.1%，十年累計投入的研發費用超過9773億元（約台幣4.2兆元）。

孟晚舟表示，今年年上半年，ICT基礎設施業務保持穩健，終端收入實現增長，數位能源和雲業務實現良好增長，智慧汽車增量部件競爭力持續提升。其中，ICT基礎設施業務收入1672億元，終端業務收入1035億元，雲端計算業務收241億元，數位能源業務收入242億元，智慧汽車解決方案業務收入10億元。

此外，上半年報提到華為終端業務收入年增2.1%。代表華為手機業務正回到軌道。此前，市場研究機構Omdia曾稱，華為手機在第2季回到復甦軌道，全球手機出貨量740萬台，年增與月增率均增長15.6%。華為29日中午以「先鋒計劃」方式讓Mate 60 Pro未發先售，一上架即「秒殺」缺貨，也顯示手機業務正快步成長。