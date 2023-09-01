開學即破產？北京家長曬出「開學清單」 金額高達180萬

【文．陸懷恩】

迎接開學季，大陸家長的話題都集中在開學費用上，有人甚至形容開學就等於破產。近日，一張來自北京的家長曬出的開學清單，引發網友們關注和熱議，金額竟高達42萬元（人民幣，下同，約台幣180萬），讓人瞠目結舌！不僅在北京，其他地方的家長們也紛紛曬出自己孩子開學清單，雖然金額相對較低，但也在10萬元左右，讓很多人感歎，供孩子上學真是越來越貴了。

據《今日頭條》報導，為給孩子提供更好的教育資源，大陸家長願意付出更多的時間和金錢，除基本的學習用品和衣物開銷外，還需要支付一對一補課費用、學習班費用等額外費用。這些開銷往往成為家庭經濟負擔的一部分。無論在大城市還是小城鎮，教育都需要付出代價。

網上近日流傳一份北京家長貼山「天價開學清單」就令人咋舌，清單羅列種種開銷，如買雙肩可背的書包要價379元；因社區裡上學的小孩都有且為接送安全，買兒童手表499元，兩套校服加4套便服2600元，4雙新鞋要2400元等，還包括參加英奧數班1年12000元，特長培養班1年1萬元，假期旅遊費用準備5萬元，每月還要500元零用錢，依這位家長所出開銷，小孩開學至少要備好42萬元，難怪網友調侃「開學就破產」。

開學季到了，大陸家長話題不斷圍繞「開學清單」，北京家長秀出「天價開學清單」。 今日頭條

教育「內捲」現象與經濟壓力密不可分，教育內捲是指學生們為了在激烈的競爭環境中取得優勢，不斷加大學習負擔現象。為讓孩子名列前茅，五育健全發展，很多家長不惜提供最好的教育資源，導致教育競的加劇，也讓家長們在經濟上承擔更大的壓力。

家長之所以承擔如此高昂教育費用，是出於對孩子未來的期望。他們擔心孩子在教育方面輸在起跑線，因此不惜花費各種代價給孩子提供最好的教育條件。但這種做法也讓很多家庭在經濟上承受巨大壓力。普通家庭為了孩子的教育，不得不做出一些犧牲和調整，這對他們來說是一種艱辛的負擔。

列出的清單太長，但可見總金額合計近42萬人民幣，令人瞠目結舌。 今日頭條

減輕經濟壓力的有效途徑就是「減負」。為緩解家長們在教育方面的經濟壓力，減負成為一種解決途徑，減負目標是讓學生的教育負擔減輕，讓學習重心回歸到學校和課堂。通過減少額外的補習班和輔導費用，讓學生有更多時間和精力進行自主學習和發展。

為此，大陸政府去年7月提出「雙減政策」，由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，規定全面壓減作業總量和時長，減輕學生過重作業負擔，要求提升學校課後服務水準，滿足學生多樣化需求。在此要求下，還導致大陸龍頭補教業「新東方」裁員6萬人，營收減少80%，但家長仍想方設法讓孩子去補習。