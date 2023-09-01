快訊

獨／「超思」負責人：好心幫政府找蛋 沒拿補助還被冤枉

南非74死火災 燒出約翰尼斯堡「黑幫劫持空屋」問題

颱風外圍環流影響+對流發展旺 5縣市大雨特報！

開學即破產？北京家長曬出「開學清單」 金額高達180萬

聯合新聞網／ 獨家報導
去年在「雙減政策」要求下，大陸補教業龍頭「新東方」營收大減8成，但仍難擋家長望子成龍的心態。 取材新東方重慶官網
去年在「雙減政策」要求下，大陸補教業龍頭「新東方」營收大減8成，但仍難擋家長望子成龍的心態。 取材新東方重慶官網

【文．陸懷恩】

迎接開學季，大陸家長的話題都集中在開學費用上，有人甚至形容開學就等於破產。近日，一張來自北京的家長曬出的開學清單，引發網友們關注和熱議，金額竟高達42萬元（人民幣，下同，約台幣180萬），讓人瞠目結舌！不僅在北京，其他地方的家長們也紛紛曬出自己孩子開學清單，雖然金額相對較低，但也在10萬元左右，讓很多人感歎，供孩子上學真是越來越貴了。

據《今日頭條》報導，為給孩子提供更好的教育資源，大陸家長願意付出更多的時間和金錢，除基本的學習用品和衣物開銷外，還需要支付一對一補課費用、學習班費用等額外費用。這些開銷往往成為家庭經濟負擔的一部分。無論在大城市還是小城鎮，教育都需要付出代價。

網上近日流傳一份北京家長貼山「天價開學清單」就令人咋舌，清單羅列種種開銷，如買雙肩可背的書包要價379元；因社區裡上學的小孩都有且為接送安全，買兒童手表499元，兩套校服加4套便服2600元，4雙新鞋要2400元等，還包括參加英奧數班1年12000元，特長培養班1年1萬元，假期旅遊費用準備5萬元，每月還要500元零用錢，依這位家長所出開銷，小孩開學至少要備好42萬元，難怪網友調侃「開學就破產」。

開學季到了，大陸家長話題不斷圍繞「開學清單」，北京家長秀出「天價開學清單」。 今日頭條
開學季到了，大陸家長話題不斷圍繞「開學清單」，北京家長秀出「天價開學清單」。 今日頭條

教育「內捲」現象與經濟壓力密不可分，教育內捲是指學生們為了在激烈的競爭環境中取得優勢，不斷加大學習負擔現象。為讓孩子名列前茅，五育健全發展，很多家長不惜提供最好的教育資源，導致教育競的加劇，也讓家長們在經濟上承擔更大的壓力。

家長之所以承擔如此高昂教育費用，是出於對孩子未來的期望。他們擔心孩子在教育方面輸在起跑線，因此不惜花費各種代價給孩子提供最好的教育條件。但這種做法也讓很多家庭在經濟上承受巨大壓力。普通家庭為了孩子的教育，不得不做出一些犧牲和調整，這對他們來說是一種艱辛的負擔。

列出的清單太長，但可見總金額合計近42萬人民幣，令人瞠目結舌。 今日頭條
列出的清單太長，但可見總金額合計近42萬人民幣，令人瞠目結舌。 今日頭條

減輕經濟壓力的有效途徑就是「減負」。為緩解家長們在教育方面的經濟壓力，減負成為一種解決途徑，減負目標是讓學生的教育負擔減輕，讓學習重心回歸到學校和課堂。通過減少額外的補習班和輔導費用，讓學生有更多時間和精力進行自主學習和發展。

為此，大陸政府去年7月提出「雙減政策」，由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，規定全面壓減作業總量和時長，減輕學生過重作業負擔，要求提升學校課後服務水準，滿足學生多樣化需求。在此要求下，還導致大陸龍頭補教業「新東方」裁員6萬人，營收減少80%，但家長仍想方設法讓孩子去補習。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

蘇拉來襲！ 陸多地延遲開學 廣東地區列車近4千列停駛

陳建仁入校教識別詐騙 學子分享爸爸曾被騙錢

颱風蘇拉逼近廣東福建 北京指示地方戒備

美商務部長雷蒙多：美企怨無法投資大陸 籲北京改善經商環境

相關新聞

殲10掛彈自西沙起飛 應對美軍准航母

根據媒體報導，解放軍的殲-10戰鬥機近日從西沙島礁連續掛彈起飛，進行一系列的訓練科目，以應對美、日、澳多國在南海的軍演，能起降F-35B垂直短距起降戰鬥機的「美國號」兩棲攻擊艦也參與此次軍演。

逼美方加速出售F-35 台灣自行研發新戰機

英國《航空週刊》報導，台灣正在推動名為「先進防禦戰機」（ADF）的下一代戰機研發計劃，這一動作是為了推動美國對台出售F-35隱形戰機。

立委空戰力比一比 誰的戰力最強？

2024立委選舉，誰的「空戰力」（網路聲量）最強？根據QuickseeK快析輿情資料庫調查，近日因為「綠電政治獻金」、「跌倒」等事件受到熱議的新北市民進黨立委賴品妤，高居全台「聲量王」寶座，其次是台北市立委王鴻薇，第三是高嘉瑜。

郭辦內參民調 「柯正郭副」戰力最強

距離2024總統大選剩135天，在鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選後，外界預料將呈現四腳督戰局。《品觀點》網路節目《觀點芹爆戰》昨（30）日曝光郭台銘辦公室總統大選「內參民調」，在郭台銘參戰後，對民眾黨總統參選人柯文哲的衝擊最大，郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜的支持度在誤差範圍內，而民進黨總統參選人賴清德則仍維持領先，不過降為29.3%。

大陸男籃世界盃三連敗 姚明坐鎮也沒用

中國男籃在世界盃預賽三連敗，早早打包回家無緣晉級複賽，就算有「長城」姚明在旁壓陣，中國男籃的無力感依舊充滿著球隊內部。

拜登軍援台灣8千萬美元 大陸國防部抗議

美國政府當地時間30日宣布，將提供台灣8000萬美元（約新台幣25.4億元）的外國軍事融資（FMF）。比較值得值得注意的是，計畫通常用於「主權國家」。大陸國防部則宣稱，美國軍方必須停止和台灣一切形式的「軍事勾結」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦