美中都不吃 郭正亮：日水產恐銷台灣

【文．林齊萩】

日本政府24日開始排放核污水，引起鄰近國家擔憂及反彈，中國更宣布全面禁止所有日本水產品進口，香港則禁止來自日本10個都縣的水產。前立委郭正亮表示，北海道產值430億日圓的扇貝無處可去，搞不好傾銷到台灣，他還指出，美國看似挺日本，其實商務部偷偷減少日本水產進口，值得擔心的是，日本水產品將來是否會倒到台灣來？

郭正亮在《國際直球對決》節目直言，日本政府獨斷地做出排放核污水的決定，目前力挺日方的只有美國，他表示，中、俄當時建議將核廢水變成水蒸氣排入大氣，雖要10倍成本，但可能比現在被制裁的損失小，郭正亮認為，日本首相岸田文雄做了極大的錯誤判斷。「因為包括北海道跟九州的日本水產商，他們都非常地意外！」

郭正亮指出，顯然是日本政府告訴這些地區的水產商，最多僅影響到福島周邊十縣市。結果北海道與九州現在全禁。他強調，北海道受害最重，因為完全沒預料到。北海道佔日本出口到中、港水產的半數以上，有價值430億日圓的扇貝，「搞不好會傾銷到台灣來！」

此外，郭正亮在《亮點交鋒》節目也指出，日本的水產品多數賣周邊國家，最大宗的中國與香港就佔了42％，銷往歐洲本就很少，賣到美國當然有，加州就有很多日本料理店。「可是有人拿最近的數據來看，說美國真的在挺日本嗎？結果就發現美國是嘴砲！」郭正亮提到，美國商務部就偷偷地在減少進口日水產。「所以美國人怎麼會沒有環保意識？環保意識強得很！」

郭正亮指出，眾所周知，台灣有很多水產都是在海上進行走私交易。「所以我擔心齁，日本這些水產品就倒到台灣來了！」他表示，屆時台灣再用走私方式賣進中港等地，這真的有可能，「你不要再被抓到，到時候就沒面子！」