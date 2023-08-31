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美國務院批准向日本出售空對地巡弋飛彈

聯合新聞網／ 獨家報導
AGM-158遠距空對地飛彈。 取自美國空軍網站
AGM-158遠距空對地飛彈。 取自美國空軍網站

【文．楊俊斌】

美國國防部表示，美國國務院已批准對日本出售增程型聯合防區外空對地巡弋飛彈（JASSM-ER）及相關設備，價值預計為1.04億美元。

AGM-158 JASSM（Joint Air-to-Surface Standoff Missile，聯合空對面遠攻飛彈）是美國發展的一種低可探測性視距外空對面巡弋飛彈，是一種大型的半匿蹤空對面飛彈，重量超過一噸。從1995年開始發展，2004年開始服役，除了美國空軍外，包括澳洲和芬蘭也採用此型飛彈。除了標準版，增加射程版本的AGM-158B JASSM-ER型（ER是「延長射程」Extended Range之意）已於2014年服役。

AGM-158聯合空對面遙攻飛彈巡弋飛彈，美國服役從2000年至今。使用的國家包括美國空軍、澳洲皇家空軍、芬蘭空軍、波蘭空軍。由美國洛克希德·馬丁公司製造，每枚從40萬美元（JASSM最初計劃每枚單價）、80萬美元（JASSM)到135.9萬美元 (JASSM-ER)，生產日期1998年4月–至今；基本規格，重量1021 kg (2250 lb)、長度4.27 m (14 ft)、彈頭WDU-42/B 穿甲彈頭，重1,000磅（450公斤）；翼展2.4公尺（7英尺10英吋）作戰範圍超過1,000公里 (620海里以上)。

AGM-158 JASSM制導系統，全球定位系統(GPS)輔助的慣性制導系統(INS)、終端紅外線導引；發射平台包括B-1 Lancer、B-2 Spirit、B-52 Stratofortress、F-15E Strike Eagle、F-16 Fighting Falcon、F/A-18 Hornet、F-35、C-130運輸機、波音C-17環球霸王III、C-2運輸機 (日本)。

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