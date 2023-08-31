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以色列「箭-3」飛彈防禦系統 以35億美元賣給德國

聯合新聞網／ 獨家報導
經美國同意,以色列出售總價35億美元的箭式3型飛彈防禦系統給德國.這也是以色列史上最大軍售案。 取自以色列國防部官網
經美國同意,以色列出售總價35億美元的箭式3型飛彈防禦系統給德國.這也是以色列史上最大軍售案。 取自以色列國防部官網

【文．楊俊斌】

以色列國防部近日宣佈，以色列將以35億美元的總價向德國出售一批「箭-3」飛彈防禦系統。這將成為以色列迄今為止最大的一筆軍售。交易的完整合同預計於今年年底前簽署，德國空軍希望於2025年第四季度前完成「箭-3」系統的交付。

「箭」式反飛彈系統由以色列和美國聯合開發，可在大氣層外攔截洲際彈道飛彈。

為促成德、以達成交易，美國國務院近日知會以色列國防部，同意「箭-3」飛彈防禦系統軍售，為這筆交易掃清了最後一道障礙。

軍事觀察員魏東旭就德國選擇購買以色列「箭-3」反飛系統的原因進行分析：以色列一些先進的潛艇、新式護衛艦要麼從德國直接引進，不然就是得到德國的技術支持，現在，德國從以色列引進「箭-3」反飛系統也就不足為奇。

德國並沒有直接採購美國的反飛系統，這樣不會引發其他歐洲國家過多反對，而「箭-3」反飛系統又融入了美國的技術，德國裝備該系統後，可以同駐歐美軍的反飛系統進行聯網作戰，可謂「一石二鳥」。

在俄、烏衝突背景下，去年，德國發起「歐洲天空之盾倡議」，計劃與14個北約盟國一起購買部分來自美國和以色列的防空系統。倡議已經得到17個國家的響應。

箭式3型飛彈防禦系統。 取自以色列國防部官網
箭式3型飛彈防禦系統。 取自以色列國防部官網

魏東旭進一步指出，在美國持續強勢介入俄、烏衝突的情況下，德國出現戰略焦慮，想要先於歐洲聯合防空計劃強化自身空域安全。魏東旭表示，「歐洲天空之盾倡議」是鬆散的防空作戰體系，現在主要進行的是信息融合，將各國的雷達聯網，進行信息共享，從而增強對來襲彈道飛彈以及其他遠程打擊火力的探測能力。

在核心的反飛武器裝備方面，歐洲依託自身技術發展難度較大，還是要從外部引進。這也是德國引進「箭-3」反飛系統的初衷。

以色列將與德國達成的這筆史上最大軍售訂單描述為「歷史性事件」。魏東旭分析，這筆訂單的達成意味著後續彈藥、雷達等相關裝備的訂單會持續湧向以色列，其反飛彈系統會佔據更大的國際市場份額。

對於美國支持德、以達成這筆交易的原因，魏東旭表示，美國是想將以色列作為美國對歐洲軍火貿易的「掮客」，深化對歐洲防務體系的掌控。

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