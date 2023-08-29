若烏軍攻擊俄本土 澤倫斯基：盟友將不再支持烏克蘭

【文．林齊萩】

西方國家向烏克蘭提供武器，都有個「但書」：僅限於烏克蘭本土防衛，而不得進攻俄羅斯領土。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）受訪也坦承，若烏克蘭將敵對行動的戰場轉移到俄羅斯本土，西方國家將不再支持基輔，烏克蘭恐孤立無援，這風險很大。

根據美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，澤倫斯基被烏克蘭媒體問及，是否到了進軍俄羅斯本土時？澤倫斯基表示，這會帶來很大的風險，烏克蘭會孤立無援；他表示，盟友對烏克蘭奪回失土的作戰，提供至關重要的幫助。澤倫斯基還說，他相信若打到克里米亞邊界，透過政治手段在克里米亞推動俄羅斯非軍事化是可能的。

CNN報導指出，弔詭的是，上個月底，俄羅斯本土遭無人機襲擊後，澤倫斯基曾警告，戰火正逐漸回到俄羅斯本土，只是烏方經常拒絕承認這類越境襲擊是他們所為。

相較之下，烏方官員就曾承認派海上攻擊無人艇，襲擊克里米亞半島及周邊黑海的俄軍海上目標，還聲稱組建一個操作海上無人艇的獨立作戰旅，發動更多此類襲擊。

從聯合國憲章來看，對俄羅斯境內目標發動攻擊並非禁忌。德媒就報導說，在第七條「對危及和平、破壞和平和侵略行為採取的行動」中，並未對一個國家的自我防衛權作出限制，前提是，聯合國安理會未採取其他措施，而目前，安理會也未宣布任何措施。換句話說，自從俄羅斯入侵以來，烏克蘭就有權對俄羅斯本土發動攻擊。

不過，白宮官員曾表示，美方不樂見戰事蔓延到俄羅斯境內，以及用美製的武器攻擊俄國領土，並強調「美方所提供的裝備是用於捍衛烏克蘭領土」。