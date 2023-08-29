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郭台銘參戰2024總統大選 三黨怎麼說

聯合新聞網／ 獨家報導
郭台銘宣布參選,國民黨喊話不要保送賴清德。 取自郭台銘臉書
郭台銘宣布參選,國民黨喊話不要保送賴清德。 取自郭台銘臉書

【文．林齊萩】

鴻海創辦人郭台銘宣布參戰2024總統大選，聲稱為了整合在野勢力。消息一出，引起各社群媒體熱議，三黨又是什麼看法？

●民進黨

民進黨發言人張志豪回應，郭台銘參選是國民黨的家務事，沒特別的評論，台灣是民主國家，只要符合資格條件，每個國民都可以參選，尊重郭台銘的決定。

張志豪也提到，希望各方陣營能聚焦政策理性思辯，毫無事實根據的造謠抹黑攻擊，一味的政治口水批評，甚至操弄戰爭恐懼威脅國人，只是更加裂解社會，完全沒有必要。

●國民黨

國民黨發布新聞稿表示，中常會於3月22日通過授權主席以「徵召」形式產生總統候選人，郭台銘當初表達參與國民黨提名意願時，並非國民黨黨員，但國民黨基於主流民意是「下架民進黨」，仍將他納入評估，徵召過程、時程與相關依據，非常清楚且公開，事前也已充分讓侯、郭兩位參選人理解，經公平公正程序，由侯友宜勝出。

國民黨指出，郭台銘在5月17日徵召結果公布時，曾在臉書親自發表「我心長照中華民國」貼文，強調「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」等內容，可見郭台銘已明確承諾支持侯友宜勝選，更將其重要政見託付給侯友宜促其認真實現，不管現在提出任何理由，都不應推翻其三番五次且白紙黑字的承諾，違逆捍衛中華民國的共同理念。

國民黨表示，郭台銘是關公的信徒，關公具忠義精神，忠於國家、義薄雲天、重誠信重然諾。為讓台灣人民免受戰爭荼毒，為讓中華民國免於向下沉淪，只有非綠陣營團結在一起才是真正忠於國家，只有遵守自己提過的承諾才是真正一言九鼎，相信作為關公信徒的郭台銘不會不了解。

國民黨指出，對於郭台銘的心意及其團隊的動向與想法都有清楚掌握，相信郭台銘最後仍然會歸隊與下架民進黨的主流民意團結在一起，支持國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送民進黨總統參選人賴清德。

●民眾黨

民眾黨發言人李頂立表示，民主社會尊重郭台銘個人參選總統的權利，媒體在郭台銘記者會上拋出不同疑問，這些疑問都是民眾關心的議題，接下來郭台銘還需持續說服選民。

李頂立強調，台灣民眾黨主席柯文哲依舊還是目前民調最高、最具實力的在野黨參選人，一直都有穩定的支持力量，民眾黨會持續努力，並盡力整合。

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