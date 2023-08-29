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打仗還辦大選？美參議員提議戰火下選總統 澤倫斯基：需盟友分擔費用

聯合新聞網／ 獨家報導
烏克蘭總統澤倫斯基認為，若要在戰時舉行大選，需要國際盟友分擔經費。 取自澤倫斯基臉書
烏克蘭總統澤倫斯基認為，若要在戰時舉行大選，需要國際盟友分擔經費。 取自澤倫斯基臉書

【文．林齊萩】

打仗燒錢，還要辦大選？美國重量級參議員日前呼籲烏克蘭明年舉行大選，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對此回應說，如果國際夥伴能分擔經費開銷，加上本土國會議員批准，且選民都能去投票，那麼烏克蘭戰時舉行大選的可行性就能提高。

根據外媒報導，烏克蘭目前處於戒嚴時期，無法舉行大選，戒嚴令須每90天延長一次，下次將於11月15日到期，倘若是承平時期，烏克蘭原本應在今年10月舉行國會大選，2024年3月舉行總統大選。

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）等人23日訪問基輔，葛蘭姆對烏軍力抗俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）表示敬佩，但也認為烏克蘭必須在戰時舉行大選，來彰顯自己的與眾不同。

澤倫斯基在接受1+1頻道（1+1 Channel）主播訪問時說，他確實有與葛蘭姆討論過選舉相關議題，包括選舉的資金、以及可能必須修法。

澤倫斯基說，在承平時期辦選舉要花50億荷林夫納（hryvnia為烏克蘭幣，約台幣43億元），「我不知道在戰時辦選舉要花多少錢。所以我告訴他，如果美國和歐洲願意提供財政支援的話。」澤倫斯基還補充說，「我不會把買武器的錢去辦選舉，法律已明文規定不允許」。

美國重量級參議員日前呼籲烏克蘭在戰火下舉行大選。 取自澤倫斯基臉書
美國重量級參議員日前呼籲烏克蘭在戰火下舉行大選。 取自澤倫斯基臉書

澤倫斯基說，他告訴葛蘭姆，選舉觀察員將必須前往前線戰壕裡，如此才能對外宣告大選的合法性。此外，烏克蘭也需要外界協助為海外數百萬烏克蘭人提供額外的投票管道，特別是來自歐盟境內的人。此外，澤倫斯基還強調，若要辦選舉，也須納入那些抵禦俄羅斯侵略的官兵。澤倫斯基說：「有解決的辦法，我準備好了。」

葛蘭姆則補充說，他也要告訴澤倫斯基必須雙管齊下。「我想看到這個國家舉行一場自由且公平的選舉，即使這國家正遭受攻擊」。

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