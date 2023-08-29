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怒嗆日排核廢水？渤海濰坊港實彈操演

聯合新聞網／ 獨家報導
共軍將在渤海濰坊港海域實彈射擊。 取自北海艦隊微信公眾號
共軍將在渤海濰坊港海域實彈射擊。 取自北海艦隊微信公眾號

【文．楊俊斌】

據中國海事局網站消息，濰坊海事局發佈航行警告，8月28日至31日每天5時至23時，渤海濰坊港相關海域進行實彈射擊，禁止駛入。

解放軍在此演習有其象徵意義，以目前的國際情勢，極有可能是對著日本向領海海域排入核廢水有直接關係，中國大陸對於日本政府排放核廢水的反應相當激烈，採取行動措施應對是可以接受的範圍。

渤海周圍有三個主要海灣︰北部有遼東灣，西部有渤海灣，南部有萊州灣，三大海灣都分佈有粉沙粘土軟泥和粘土質軟泥。渤海與黃海間的狹窄水路被稱為渤海海峽，渤海海峽北部的水路被稱為老鐵山水道。

海峽的南部有一些島，被合稱為廟島群島。黃河、海河、遼河、灤河等注入渤海。渤海內及山東省渤海邊有石油儲藏（勝利油田）。渤海的主要島嶼有廟島群島、長興島、西中島、菊花島等。

渤海軍演
渤海軍演

雖然歷史上外國軍艦曾數次闖入渤海進犯京津，但如今根據《聯合國海洋法公約》，渤海完全屬於中國的內水而非領海，這是因為早在1864年，清政府即聲明渤海為「閉海」（即內海），1958年中華人民共和國政府也發表過此類聲明，故渤海屬於「歷史性海灣」；此外老鐵山水道的寬度為22海里，小於24海里，故不論從何種角度，渤海都是中國的內海。

濰坊市地處山東半島中部，地勢南高北低，以山丘、平原、濱海三個地貌單元為主。北部為渤海萊州灣，沿海線長113公里。市區為平原，幾乎無起伏地勢。濰坊市總面積1.6萬平方公里，約占山東省總面積的10%，居山東第二位。

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