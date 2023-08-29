劍指中國 日本準航母「出雲」號首次停靠菲律賓首都

【文．楊俊斌】

綜合日本廣播協會、共同社28日報導，日本自衛隊27日向媒體公開準航母「出雲」號歷史首次停靠在菲律賓首都馬尼拉的畫面。報導指出，「出雲」號此前參加美、日、澳、菲在南海舉行的聯合軍演，該軍演被認為是針對中國。

據NHK報導，27日，美、日、澳、菲四國海上部隊指揮官在「出雲」號艦上舉行典禮。

日本自衛艦隊司令官齊藤聰在發言時將矛頭對準中國，宣稱「瞭解到中國正在進行專橫的活動，在日本附近也能看到這樣的活動」。

據共同社報導，除「出雲」號，美國兩棲攻擊艦「美利堅」號、澳洲兩棲攻擊艦「坎培拉」號也參加日前在南海舉行的軍演並在馬尼拉停靠。

關於美、日、澳在南海舉行的此次軍演，大陸軍事專家宋忠平曾對《環球時報》表示，美、日、澳插手南海問題實際上也不是為了保衛菲律賓的安全，「菲律賓是否參加軍演、有沒有軍艦不重要，因為它只是美日澳介入南海局勢的由頭」。

宋忠平分析說，三個國家中，澳洲是被裹挾到南海地區的國家，其利益範圍並不在這裡，是美國企圖把南海變成遏制中國的地緣政治「橋頭堡」，美國和日本希望更多國家捲入到南海問題中。

宋忠平說：「這些國家唯恐南海不亂，唯恐中國和東盟國家不起爭端，用心極其險惡。」

日本還有另一艘準航母「伊勢」號，已經成為日軍海軍的主力，現在還有大批的巡防艦艇「向上級」艦下水，這些都將構出日本海軍未來十年的主力。