月船-3號成功著陸後 印度的國際地位排名上升

【文．楊俊斌】

隨著月船-3號的著陸器塵埃落定，印度慶祝探月成功。在月球上的成功軟著陸對印度來說是歷史性的時刻，使其成為繼俄羅斯，美國和中國之後僅有的四個展示月球軟著陸能力的國家之一。

月船-3號任務如此重要，以及這一成就對印度的真正意義，有必要看看月球探索的歷史。

美國和蘇聯在1966年建立月球軟著陸能力，1969年至1972年間的阿波羅任務使美國成為唯一擁有載人登月能力的國家。

經過四十多年後，月球探索在2019年再次升溫，中國的嫦娥四號與玉兔二號探測器一起成功著陸月球背面，以色列也嘗試無人登月，但在最後下降時主發動機發生故障後墜毀。

印度此前月船-2號也嘗試軟著陸，但其著陸器從距離月球表面2公里的高度墜毀。現在，印度已經成功展示了其軟著陸和行星表面探測能力。這種能力，加上標準燃料加注和對接技術以及智能空間機器人技術，將使未來的星際科學任務成為可能，甚至從月球帶回樣本，還能為印度飛彈防禦計劃和可重複使用的運載火箭計劃提供有價值的技術。

從科學角度來看，印度的探月任務為人類對月球的理解做出了貢獻。月船-1號確認了月球上水冰的存在。為人類的探索提供了科學依據。

除了社會效益外，空間技術的進步也提升了印度的戰略能力。比如合成孔徑雷達，衛星導航，電子情報衛星。印度可以修改月球車，以用作邊境地區或軍事化的偵察工具。甚至設計下一代垂直起降飛機。

接下來會發生什麼？月船-3號將印度置於更高的地緣政治軌道上。

成功登月提升印度在全球舞台上的地位，特別是在金磚國家、G20、四方、上合組織等集團中。莫迪在月船3號成功著陸後不久在約翰尼斯堡發表的聲明給全球留下深刻的印象，月船-3號的成功不僅是印度的成功，而是全人類的成功。

莫迪的說法，印度到達其他人沒有到達的地方，做了別人從未做過的事情。這就是今天的印度，無所畏懼的印度，具有戰鬥精神的印度。21世紀的印度有能力解決世界重大問題。

莫迪自豪說，從貿易到技術，印度被算作排在第一排的國家之一，在從第三排到第一排的過程中，像印度航天局這樣的機構發揮了巨大的作用。

月船-3號的成功將使印度在其獲得聯合國安理會常任理事國席位，核供應國集團（NSG）成員資格等的使命中擁有更大的權力。

消息人士說，莫迪已經要求外交部長蘇傑生啓動外交渠道和網絡，以實現預期的戰略目標。

月船-3號的成功也讓莫迪在將於9月9日至10日在印度新德里舉行G20峰會有面子，為此莫迪宣佈8月23日為「國家太空日」。因為這將標誌著新德里在地緣政治領域的地位和形象不斷增長，印度成功的登月任務現在將加速太空競賽。