快訊

海豚灣戀人童星殺人判關17年被通緝 共犯最終判決也出爐了

美女眼科醫師上電視爆前夫精子少 她拒和解法院判決出爐了

月船-3號成功著陸後 印度的國際地位排名上升

聯合新聞網／ 獨家報導
印度登陸月球南極。 翻攝自ISRO臉書
印度登陸月球南極。 翻攝自ISRO臉書

【文．楊俊斌】

隨著月船-3號的著陸器塵埃落定，印度慶祝探月成功。在月球上的成功軟著陸對印度來說是歷史性的時刻，使其成為繼俄羅斯，美國和中國之後僅有的四個展示月球軟著陸能力的國家之一。

月船-3號任務如此重要，以及這一成就對印度的真正意義，有必要看看月球探索的歷史。

美國和蘇聯在1966年建立月球軟著陸能力，1969年至1972年間的阿波羅任務使美國成為唯一擁有載人登月能力的國家。

經過四十多年後，月球探索在2019年再次升溫，中國的嫦娥四號與玉兔二號探測器一起成功著陸月球背面，以色列也嘗試無人登月，但在最後下降時主發動機發生故障後墜毀。

印度此前月船-2號也嘗試軟著陸，但其著陸器從距離月球表面2公里的高度墜毀。現在，印度已經成功展示了其軟著陸和行星表面探測能力。這種能力，加上標準燃料加注和對接技術以及智能空間機器人技術，將使未來的星際科學任務成為可能，甚至從月球帶回樣本，還能為印度飛彈防禦計劃和可重複使用的運載火箭計劃提供有價值的技術。

從科學角度來看，印度的探月任務為人類對月球的理解做出了貢獻。月船-1號確認了月球上水冰的存在。為人類的探索提供了科學依據。

除了社會效益外，空間技術的進步也提升了印度的戰略能力。比如合成孔徑雷達，衛星導航，電子情報衛星。印度可以修改月球車，以用作邊境地區或軍事化的偵察工具。甚至設計下一代垂直起降飛機。

接下來會發生什麼？月船-3號將印度置於更高的地緣政治軌道上。

成功登月提升印度在全球舞台上的地位，特別是在金磚國家、G20、四方、上合組織等集團中。莫迪在月船3號成功著陸後不久在約翰尼斯堡發表的聲明給全球留下深刻的印象，月船-3號的成功不僅是印度的成功，而是全人類的成功。

莫迪的說法，印度到達其他人沒有到達的地方，做了別人從未做過的事情。這就是今天的印度，無所畏懼的印度，具有戰鬥精神的印度。21世紀的印度有能力解決世界重大問題。

莫迪自豪說，從貿易到技術，印度被算作排在第一排的國家之一，在從第三排到第一排的過程中，像印度航天局這樣的機構發揮了巨大的作用。

月船-3號的成功將使印度在其獲得聯合國安理會常任理事國席位，核供應國集團（NSG）成員資格等的使命中擁有更大的權力。

消息人士說，莫迪已經要求外交部長蘇傑生啓動外交渠道和網絡，以實現預期的戰略目標。

月船-3號的成功也讓莫迪在將於9月9日至10日在印度新德里舉行G20峰會有面子，為此莫迪宣佈8月23日為「國家太空日」。因為這將標誌著新德里在地緣政治領域的地位和形象不斷增長，印度成功的登月任務現在將加速太空競賽。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

印度月球南極著陸點 命名濕婆神之力

陸商務部副部長：印度可以自由加入RCEP「門永遠敞開」

大陸外交部：習近平金磚峰會期間應約與莫迪交談

印度官員：莫迪在南非會習近平 提印中邊境問題

相關新聞

中國製地溝油燃料疑造假 低價傾銷衝擊德國業者

生質燃料的碳排放淨值明顯較低，歐盟為減少碳排放，鼓勵使用由大豆、穀物或地溝油（也稱餿水油）製成的生質燃料，並給予補貼。不過，德國生質燃料產業協會卻指控，許多中國生產的生質燃料造假，添入大量棕櫚油，拿補貼後低價傾銷德國市場，導致德國生物燃油價格重挫，業者叫苦連天。

若烏軍攻擊俄本土 澤倫斯基：盟友將不再支持烏克蘭

西方國家向烏克蘭提供武器，都有個「但書」：僅限於烏克蘭本土防衛，而不得進攻俄羅斯領土。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）受訪也坦承，若烏克蘭將敵對行動的戰場轉移到俄羅斯本土，西方國家將不再支持基輔，烏克蘭恐孤立無援，這風險很大。

郭台銘參戰2024總統大選 三黨怎麼說

鴻海創辦人郭台銘宣布參戰2024總統大選，聲稱為了整合在野勢力。消息一出，引起各社群媒體熱議，三黨又是什麼看法？

打仗還辦大選？美參議員提議戰火下選總統 澤倫斯基：需盟友分擔費用

打仗燒錢，還要辦大選？美國重量級參議員日前呼籲烏克蘭明年舉行大選，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對此回應說，如果國際夥伴能分擔經費開銷，加上本土國會議員批准，且選民都能去投票，那麼烏克蘭戰時舉行大選的可行性就能提高。

怒嗆日排核廢水？渤海濰坊港實彈操演

據中國海事局網站消息，濰坊海事局發佈航行警告，8月28日至31日每天5時至23時，渤海濰坊港相關海域進行實彈射擊，禁止駛入。

劍指中國 日本準航母「出雲」號首次停靠菲律賓首都

綜合日本廣播協會、共同社28日報導，日本自衛隊27日向媒體公開準航母「出雲」號歷史首次停靠在菲律賓首都馬尼拉的畫面。報導指出，「出雲」號此前參加美、日、澳、菲在南海舉行的聯合軍演，該軍演被認為是針對中國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦