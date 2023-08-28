郭董來亂的還是玩真的 總統聲量蟬聯第一名

【文．楊雪妍】

昨(27)日郭台銘繼續搶攻版面，宣布今日要召開記者會，究竟郭董是來亂的還是玩真的，就讓我們看下去，也因此聲量繼續蟬聯第一名。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/27到8/28的潛在候選人聲量排名郭台銘躍升第一名，聲量是25,601，第二名是賴清德，聲量是22,684，第三名是柯文哲，聲量是19,209，第四名是侯友宜，聲量是17,438。

根據 QuickseeK的調查，郭台銘位居第一名，主要是Ptt的Gossiping在討論「將宣布獨立參選2024？ 郭台銘明10時正式召開記者會」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有5823筆，網友表示「深綠郭粉欣喜若狂」、「支恭喜德德，樓下快去辦黨證預約下個八」、「來亂的」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是中時新聞網的FB在討論「抓賴清德養水軍遭苗博雅質疑 徐巧芯曝查證內幕開戰反嗆」，討論聲量672筆，網友表示「巧芯議員太棒了。」。第三名的柯文哲，主要是民視新聞的FB在討論「柯文哲造勢遇跳電扯缺電 王定宇 轟雙標：像白蓮教」，討論聲量1337筆，網友表示「唯一支持～賴副總統，凍選2024年，新任總統，賴賴副總統～加油。」，第四名的侯友宜，主要是中天新聞的FB在討論「侯友宜鬆口點頭! 民眾:在野黨整合才能政黨輪替」，討論聲量340筆，網友表示「下架民進黨，支持候友宜」。