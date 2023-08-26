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瓦格納首腦墜機（十）神秘墜機陰謀論四起 網傳普里格津自導自演「詐死」

聯合新聞網／ 獨家報導
瓦格納集團在社交通訊App telegram上發文悼念首腦。 翻攝自Wagner Group telegram
瓦格納集團在社交通訊App telegram上發文悼念首腦。 翻攝自Wagner Group telegram

【文．林齊萩】

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）突發的墜機引發關注，巧的是，這場事故距離瓦格納兵變整整兩個月，一時之間各種陰謀論四起，網路流傳大量討論與揣測，甚至有人認為普里格津是自導自演「假死」。

依據半島電視台（Al Jazeera）引述德新社（DPA）報導稱，普里格津的遺體已初步被確認，但DNA比對仍在進行中。俄媒還提及，普里格津的手機在墜機現場的一具屍體旁被發現。

值得注意的是，根據國際航班追蹤網站「Flightradar24」的資料，普里格津的第二架私人飛機也一同飛往聖彼得堡，在墜機發生後，二號座機立即改變航線，降落莫斯科的奧斯塔夫耶沃國際商業機場（Ostafyevo International Business Airport）。另報導稱，奧斯塔夫耶沃機場半小時內已有6架飛機抵達，過去從未有過這種現象。有消息指出，普里格津可能在二號座機上。普里格津為了混淆行蹤，經常登記在這架飛機乘客名單上，卻上了另一架飛機。

另有俄國知情人士稱，這次墜機可能是事先策劃好的。在此之前，普里格津就已在一次飛機失事中「喪生」過。該人士表示，2019年11月也曾發生類似的飛機失事。當時，一架軍用運輸機在非洲墜毀，有報導稱普里格津死於這場空難，但幾天後卻發現，普里格津還活得好好的。俄羅斯政治分析家葉卡捷琳娜·舒爾曼（Yekaterina Shulman）稱，「為了永遠躲起來，拿著眾多備用護照中的一本，燒毀飛機也是個合適的藉口。」

鷹派俄羅斯評論員謝爾蓋·瑪律科夫（Sergey Markov）指出，墜機可能是烏克蘭策動的謀殺。他表示，普里格津死於墜機，無疑是烏克蘭在獨立日之前對俄羅斯發起的恐怖襲擊。所有俄羅斯的敵人聞訊都歡欣鼓舞。且普里格津被殺，是烏克蘭今年最重大的戰果。

根據天空新聞（Sky News）報導，一名瓦格納集團流亡海外的前成員指出，就目前的資訊來看，普里格津應已罹難。但他表示許多問題仍無解答，包括為何集團高層會同乘一架飛機，「這違反了瓦格納集團的安全程序。」

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