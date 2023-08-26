快訊

日核汙水排海引爆國際不滿 謝長廷：微量放射性元素對身體有益

亞洲青少棒賽／成功復仇！中華隊擊敗日本 睽違8年奪隊史第7冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去世37年後...台灣老兵魂歸故里 山東八旬女兒跪迎父親

聯合新聞網／ 獨家報導
台灣老兵燕銘功的山東後代，在機場迎骨灰。 今日頭條
台灣老兵燕銘功的山東後代，在機場迎骨灰。 今日頭條

【文．邢雲】

8月18日下午3點半，出發往青島的「東方航空」MU2042航班，緩緩降落膠東國際機場。「抖音尋人」台灣志願者劉德文朝胸前的背包輕輕地說，「燕伯伯，我們到青島了，這就回家去，回廣饒。」劉德文背包裡裝的是一位台灣老兵骨灰，名叫燕銘功，山東廣饒人。1949年在時代洪流中老人遠離故鄉和親人，1986年燕銘功罹患癌症不幸去世，離別前給女兒留下一封「絕筆信」，希望女兒將他迎回家。37年後在劉德文幫助下，燕銘功終於魂歸故里，他的家人眼含熱淚，向這位「靈魂擺渡人」致謝。

鄉愁，是一灣淺淺的海峽！8月18日下午2點，劉凱麗和家人早早來到膠東機場等候。劉凱麗是燕澤榮的孫女，她要替奶奶將老姥爺燕銘功的骨灰接回家。燕銘功1926年出生，赴台後與山東老家斷聯近40年，直到1980年代，他才通過書信重新聯繫上獨生女兒燕澤榮，並得知髮妻已離世的消息。

「我們今天共來6位家屬，都是來接老姥爺回家的。」劉凱麗向《半島新聞》表示，燕澤榮因上了年紀，不能親到現場。說完，劉凱麗從包中拿出一封保存幾十年的「絕筆信」。信紙早已泛黃，但字跡依舊清晰。信中，燕銘功告訴女兒，自己在台灣沒再婚，孤身一人生活，只盼有朝一日回到故鄉骨肉團聚。「人不能與命爭，自爸離家流浪他鄉，將近40年之久，爸唯一希望，能父女見一面，爸也滿足了。」

燕銘功寄回山東老家的照片和書信。 今日頭條
燕銘功寄回山東老家的照片和書信。 今日頭條

但沒過多久，又發生令人預料不到的事——燕銘功在台被確診重病─喉癌。他在信中寫道，「爸總是認為葉落歸根…到頭來要變成一場夢，真是傷心痛絕。」燕銘功通過手術割去聲帶及喉管，成了殘疾人，讓他痛苦至極。儘管積極配合治療，但病情惡化超出想像，最後他提筆給遠在大陸的女兒寫下了這封「絕筆信」「我的墳墓在：岡山鎮小岡山山上…，爸希望你將來能把我的骨頭迎回家，同你母親葬一起……榮兒不要哭，爸走了。」

1986年農曆正月初九，燕銘功在台病逝。離世後，燕澤榮與父親在台親友也失去聯繫。「本來奶奶以為能相見了，沒想到還沒等到相見，老姥爺就去世了。」劉凱麗遺憾地說。因種種限制，燕澤榮始終沒能去台灣祭拜父親，隨著時間推移，她不知父親的墓地現況如何，卻牢記父親的遺囑。

老兵回家了，山東老家親人焚香祭拜。 今日頭條
老兵回家了，山東老家親人焚香祭拜。 今日頭條

「我是奶奶帶大的，從小奶奶就跟我說，她的父親在台灣。家裡一直擺著老姥爺的照片，也有他的一封遺書，他的遺願就是回來和他的妻子葬在一起。」劉凱麗說，燕澤榮17歲時就嫁給了爺爺。後來爺爺去世，奶奶靠編草席、種地，一個人含辛茹苦將一兒三女拉拔長大。看著孩子們已成家立業，燕澤榮最大的心願就是將父親接回家。

多年來，燕澤榮及家人一直沒放棄尋找燕銘功的骨灰。如今，燕澤榮已年過八旬，但她仍心繫著父親的囑託，希望有生之年親自接爸爸『回家』。看著燕澤榮年歲已高，劉凱麗嘗試著通過網路平台尋找燕銘功墓地，希望能幫奶奶完成她這一生最大的心願。

年過八旬的女兒燕榮澤跪迎父親。 今日頭條
年過八旬的女兒燕榮澤跪迎父親。 今日頭條

8月18日下午3點半，機場屏幕顯示始發地桃園的MU2042航班已降落。劉凱麗一眾人焦急等待著，3點50分懷抱著裝有燕銘功骨灰罐的背包，劉德文出現了。「姥爺，我來接您了！」劉凱麗父親立刻走上前迎接。「燕伯伯，我們到青島了，到家了……。」劉凱麗父親等人跪地叩首，迎接燕銘功魂歸故里。燕銘功回家了，回到他曾朝思暮想的親人、故土身邊。

「奶奶，我們接到老姥爺了，這就回家！」劉凱麗撥通電話，向燕澤榮彙報著，聽到這消息，電話那頭的燕澤榮激動地哭了起來。劉凱麗也難掩激動的情緒，抹起了眼淚。8月19日，燕銘功在老家廣饒，與亡妻合葬。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

大連淺層地震規模4.6 遼寧吉林山東震感明顯

玩具不慎掉進展區！溫柔猩猩「主動歸還物品給女童」 遊客驚見亮點：牠還養寵物豬

山東進博會 海內外500企業拓商機

山東男子開水上摩托車偷渡南韓被逮 帶滿汽油桶補給

相關新聞

去世37年後...台灣老兵魂歸故里 山東八旬女兒跪迎父親

8月18日下午3點半，出發往青島的「東方航空」MU2042航班，緩緩降落膠東國際機場。「抖音尋人」台灣志願者劉德文朝胸前的背包輕輕地說，「燕伯伯，我們到青島了，這就回家去，回廣饒。」劉德文背包裡裝的是一位台灣老兵骨灰，名叫燕銘功，山東廣饒人。1949年在時代洪流中老人遠離故鄉和親人，1986年燕銘功罹患癌症不幸去世，離別前給女兒留下一封「絕筆信」，希望女兒將他迎回家。37年後在劉德文幫助下，燕銘功終於魂歸故里，他的家人眼含熱淚，向這位「靈魂擺渡人」致謝。

前湖北首富 被「紅通」追緝 大陸傳奇企業家蘭世立獲國賠認定

曾獲選百大富豪排行第70，創設大陸首家民營航空公司「東星航空」，也曾被中共公安海外通緝成「紅通人員」的傳奇民營企業家蘭世立，近日收到「刑事賠償立案通知書」，讓他很高興，總算可了一樁「冤獄」，洗清罪名還他清白，他雲淡風輕說，50多萬（人民幣，約台幣200多萬）國賠就捐做公益了。

日本水產業「哀鴻遍野」中港澳若全暫停進口 恐損1500億日圓

日本啟動核污染水排海後，中方宣佈全面暫停日本水產品進口，日媒報導說，大陸在日本水產品出口中佔「斷層」領先地位，日本水產和加工業在中方宣布管制措施後「陷入恐慌」。去年日本水產品出口創3873億日元最高額，其中出口最高的是大陸（871億日元，22%），其次香港（755億日元，19%），兩者約占整體出口4成，若都斷銷，損失高日達1500億日圓。（約台幣327億元）

被騙至緬甸的中科院博士獲救了！預計今明返國

最近，「中科院博士張某被騙至緬甸，每日被強迫工作18小時」新聞，引發大陸民眾關注。陸媒報導，經過近一周時間解救，張某現已成功離開緬甸境內，預計今明可返國。

伊朗獲准加入金磚國家 大陸發揮關鍵作用

金磚峰會24日閉幕，阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國獲准，明年元旦起生效，這也是金磚成立12年來首度增加成員。最讓美國媒體意外的是，遭到美國制裁的伊朗竟然也被金磚國家接納，而大陸的支持是伊朗能加入金磚國家的關鍵。

進擊美國 侯友宜選情轉捩點1

副總統賴清德結束出訪巴拉圭順道過境美國，拜登政府要求「低調、再低調」，民進黨不敢不從，只要「零意外、不失分就是加分」。相形之下，美國 是國民黨總統參選人侯友宜翻轉選情的最佳舞台，他9月外交出擊除了可贏得美國的信任外，將為低迷選情注入正能量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦