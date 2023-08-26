去世37年後...台灣老兵魂歸故里 山東八旬女兒跪迎父親

【文．邢雲】

8月18日下午3點半，出發往青島的「東方航空」MU2042航班，緩緩降落膠東國際機場。「抖音尋人」台灣志願者劉德文朝胸前的背包輕輕地說，「燕伯伯，我們到青島了，這就回家去，回廣饒。」劉德文背包裡裝的是一位台灣老兵骨灰，名叫燕銘功，山東廣饒人。1949年在時代洪流中老人遠離故鄉和親人，1986年燕銘功罹患癌症不幸去世，離別前給女兒留下一封「絕筆信」，希望女兒將他迎回家。37年後在劉德文幫助下，燕銘功終於魂歸故里，他的家人眼含熱淚，向這位「靈魂擺渡人」致謝。

鄉愁，是一灣淺淺的海峽！8月18日下午2點，劉凱麗和家人早早來到膠東機場等候。劉凱麗是燕澤榮的孫女，她要替奶奶將老姥爺燕銘功的骨灰接回家。燕銘功1926年出生，赴台後與山東老家斷聯近40年，直到1980年代，他才通過書信重新聯繫上獨生女兒燕澤榮，並得知髮妻已離世的消息。

「我們今天共來6位家屬，都是來接老姥爺回家的。」劉凱麗向《半島新聞》表示，燕澤榮因上了年紀，不能親到現場。說完，劉凱麗從包中拿出一封保存幾十年的「絕筆信」。信紙早已泛黃，但字跡依舊清晰。信中，燕銘功告訴女兒，自己在台灣沒再婚，孤身一人生活，只盼有朝一日回到故鄉骨肉團聚。「人不能與命爭，自爸離家流浪他鄉，將近40年之久，爸唯一希望，能父女見一面，爸也滿足了。」

燕銘功寄回山東老家的照片和書信。 今日頭條

但沒過多久，又發生令人預料不到的事——燕銘功在台被確診重病─喉癌。他在信中寫道，「爸總是認為葉落歸根…到頭來要變成一場夢，真是傷心痛絕。」燕銘功通過手術割去聲帶及喉管，成了殘疾人，讓他痛苦至極。儘管積極配合治療，但病情惡化超出想像，最後他提筆給遠在大陸的女兒寫下了這封「絕筆信」「我的墳墓在：岡山鎮小岡山山上…，爸希望你將來能把我的骨頭迎回家，同你母親葬一起……榮兒不要哭，爸走了。」

1986年農曆正月初九，燕銘功在台病逝。離世後，燕澤榮與父親在台親友也失去聯繫。「本來奶奶以為能相見了，沒想到還沒等到相見，老姥爺就去世了。」劉凱麗遺憾地說。因種種限制，燕澤榮始終沒能去台灣祭拜父親，隨著時間推移，她不知父親的墓地現況如何，卻牢記父親的遺囑。

老兵回家了，山東老家親人焚香祭拜。 今日頭條

「我是奶奶帶大的，從小奶奶就跟我說，她的父親在台灣。家裡一直擺著老姥爺的照片，也有他的一封遺書，他的遺願就是回來和他的妻子葬在一起。」劉凱麗說，燕澤榮17歲時就嫁給了爺爺。後來爺爺去世，奶奶靠編草席、種地，一個人含辛茹苦將一兒三女拉拔長大。看著孩子們已成家立業，燕澤榮最大的心願就是將父親接回家。

多年來，燕澤榮及家人一直沒放棄尋找燕銘功的骨灰。如今，燕澤榮已年過八旬，但她仍心繫著父親的囑託，希望有生之年親自接爸爸『回家』。看著燕澤榮年歲已高，劉凱麗嘗試著通過網路平台尋找燕銘功墓地，希望能幫奶奶完成她這一生最大的心願。

年過八旬的女兒燕榮澤跪迎父親。 今日頭條

8月18日下午3點半，機場屏幕顯示始發地桃園的MU2042航班已降落。劉凱麗一眾人焦急等待著，3點50分懷抱著裝有燕銘功骨灰罐的背包，劉德文出現了。「姥爺，我來接您了！」劉凱麗父親立刻走上前迎接。「燕伯伯，我們到青島了，到家了……。」劉凱麗父親等人跪地叩首，迎接燕銘功魂歸故里。燕銘功回家了，回到他曾朝思暮想的親人、故土身邊。

「奶奶，我們接到老姥爺了，這就回家！」劉凱麗撥通電話，向燕澤榮彙報著，聽到這消息，電話那頭的燕澤榮激動地哭了起來。劉凱麗也難掩激動的情緒，抹起了眼淚。8月19日，燕銘功在老家廣饒，與亡妻合葬。