政策買票 明年國家預算再創新高

【文．楊雪妍】

行政院昨(24)日通過113年度的總預算案，行政院長陳建仁指出，此次預算歲入、歲出都是歷年新高，支出比重前四名為社會福利支出7917億元、占27.5%，教育科學文化支出5612億元、占19.5%，經濟發展支出4342億元、占15.1%，國防支出4312億元、占15%。消息一出，教育經費的支出被視為政策買票。

總預算案中，教育科學文化支出增加749億元，主要有學雜費差距專案減免219億元、國科會科學研究計畫91億元、少子女化對策69億元、地方教學研究與校園設施50億元等；由於民進黨總統參選人賴清德在6月20日出席朝陽科技大學活動時，釋出縮短公立與私立大學的學費落差政策，提議「減免私立大專學雜費每年三萬五千元」計畫，行政院後來通過提高到每年補助3.5萬元，經濟弱勢生再額外加碼1.5萬元到2萬元，這也被編入明年度總預算，因此被非綠陣營，認為是政策買票。

對於我國明年度國防預算創下新高，近我國國內生產毛額的3%，規模高達6068億元，國防部副部長柏鴻輝說，明年是軍售款付款的高峰期，但國家政策研究基金會副研究員揭仲則說，明年國防支出雖創新高，但結構失衡與灌水的情形，恐怕也是近年來最嚴重的。美國國務院發言人則指出，美國強烈支持台灣改造老舊的F16機隊並取得新飛機的努力，這符合美國協助台灣維持足夠自我防衛能力的長期政策，過去8屆美國政府始終如一履行這項制策，有利於維持台海和平穩定。

昨天總預算案公布後，被發現設我國年度預算案連續兩年預估舉借逾1700億元，氏蔡政府任內第五度預估年度總預算舉借金額超過1700億元，但主計總處公務預算處長許永議說，由於課稅收入增加，我國中央政府未償餘額預算數自2020年以來皆大幅高於實際數；截至今年7月底，我國未償債務餘額為五兆八三三八億元，遠低於112年度總預算案預估的六兆五七一七億元。