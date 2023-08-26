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進擊美國 侯友宜選情轉捩點1

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導主筆室
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【文．獨家報導主筆室】

副總統賴清德結束出訪巴拉圭順道過境美國，拜登政府要求「低調、再低調」，民進黨不敢不從，只要「零意外、不失分就是加分」。相形之下，美國 是國民黨總統參選人侯友宜翻轉選情的最佳舞台，他9月外交出擊除了可贏得美國的信任外，將為低迷選情注入正能量。

侯友宜一直陷於黨內紛爭及郭台銘糾纏，目前在民調中大幅落後民進黨參選人賴清德，要想扭轉劣勢須另闢戰場。在賴清德被美國「穿小鞋」後，侯友宜相對處於有利地位，在美國有更大的揮灑空間，選民是否能看到不一樣的侯友宜就在此一舉。

美國行搭建侯友宜最佳舞台

侯友宜規劃將在9月14日展開8天訪美行程，預計造訪紐約、新澤西州紐瓦克、華府、舊金山等城市。受限於副總統身分，賴清德只能「過境美國」，侯友宜則是「訪問美國」，兩者氣勢就有很大落差。

其次，侯友宜能進入美國聯邦政府及國會所在的華盛頓特區更是出訪的亮點，而賴清德不但無法進入華府，連大華府地區都被劃為「禁區」，侯友宜活動空間遠遠超過賴清德。

拜登政府強調在台灣總統大選中絕不站邊，會公平對待每個政黨候選人，行政部門可能由美國在台協會主席(AIT)羅森柏格出面接待，但侯友宜可以與國會議員見面，並在華府地區的重要智庫發表演說，與美國學者專家、意見領袖互動。

在紐澤西州紐瓦克舉行的「全美台灣同鄉聯誼會」年會將是全美藍營僑界的年度盛事，侯友宜出席與發表演說預期可激發僑界的向心力與支持。

相較於賴清德在美國短暫停留期間，除了與羅森柏格在舊金山會面和兩場僑宴，與外界幾乎是「零互動」，還可到紐約大都會棒球場看球，侯友宜的行程相對充實緊湊。

侯友宜訪問團主要成員包括國民黨副主席夏立言、立法委員江啟臣、國民黨駐美代表黃介正、及多位學者專家，都是外交專業素養、實務經驗豐富的「美國通」，成為侯友宜堅實的後盾。

當然一切成敗仍繫於侯友宜的表現，「親美」是台灣社會的最大公約數，侯友宜更要證明在敏感、複雜的美中台三邊關係中，他是符合美台共同利益的穩定力量，徹底消除民進黨扣上的「疑美論」。

侯友宜須展現領導人格局

除了贏得美國的認同與背書外，侯友宜要展現國家領導人格局，代表人民充分表達台灣的期望，如在深化雙邊關係上，美台貿易倡議初步協定固然重要，台灣更迫切需要「雙邊貿易協定」、「避免雙重課稅協定」。

當然，侯友宜將面對美方的質疑，如對兩岸關係的明確立場，如何在美中關係中取得平衡，甚至他日前對台灣兵役延長的發言等都是考題，侯友宜將直球對決，提出能充分說服美方的論點，這是他逆轉勝必須通過的檢驗。

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