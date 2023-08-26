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日本水產業「哀鴻遍野」中港澳若全暫停進口 恐損1500億日圓

聯合新聞網／ 獨家報導
日本東京電力公司社長小早川智明表示，東電將為受到損失的企業，提供適當補償，但仍難化解漁民的擔憂。 網易
日本東京電力公司社長小早川智明表示，東電將為受到損失的企業，提供適當補償，但仍難化解漁民的擔憂。 網易

【文．邢雲】

日本啟動核污染水排海後，中方宣佈全面暫停日本水產品進口，日媒報導說，大陸在日本水產品出口中佔「斷層」領先地位，日本水產和加工業在中方宣布管制措施後「陷入恐慌」。去年日本水產品出口創3873億日元最高額，其中出口最高的是大陸（871億日元，22%），其次香港（755億日元，19%），兩者約占整體出口4成，若都斷銷，損失高日達1500億日圓。（約台幣327億元）

根據《時事通訊社》報導，福岡一家水產公司社長坦言，聽到北京實施管制消息後「大腦一片空白」，北海道一水產加工廠看著冰庫10幾噸還沒裝運的冷凍扇貝發愁，當地漁業協會工作人員無奈地說，「該來的還是來了！」日本全國漁業協會聯合會（全漁聯）會長火速致電日本經濟產業大臣西村康稔說，「全國漁民都對此非常驚訝。」

對此，日本東京電力公司（東電）社長小早川智明昨在記者會上宣稱，東電將為受到損失的企業提供適當補償，並希望向重要交易夥伴中國，就核污水排海的所謂「安全性」進行充分解釋。

日本《每日新聞》說，日本水產品出口近年呈強勁增長趨勢，去年年創下3873億日元最高額，其中中港買得最多，佔到4成比例。今年上半年，日本水產品出口繼續創新高，直到中國海關7月宣佈對原產日本進口水產品實施更嚴格的通關檢測程序後，出口中國的日本冷藏生鮮魚，幾乎比去年同期減一半。

為證核汙水安全，日本經濟產業大臣西村康稔在24日排海前當眾吃海鮮，但被日本商家吐槽，為什麼選在排前吃，而不是海排後再吃。 觀察者網
為證核汙水安全，日本經濟產業大臣西村康稔在24日排海前當眾吃海鮮，但被日本商家吐槽，為什麼選在排前吃，而不是海排後再吃。 觀察者網

報導引述位於福岡的「昭德水產」社長湯淺俊一說，「我原以為福岡不會列入禁止進口名單。」昭德此前專門聘請中國人擔任拍賣中間人，特別加強對中國、香港地區的出口。他說，「香港日後也可能停止進口，目前還沒考慮好對策，我認為這對我們的漁業產業影響相當大。」

位在北海道函館、長期向中國出口扇貝類加工食品的一家水產公司，也正在發愁，自北京7月宣布收緊管控後，公司對中國出口幾已陷入停滯，冷凍庫中現在還有10幾噸冷凍扇貝等待裝運出貨。

為滿足中國消費者對扇貝類產品需求，北海道近年擴大以扇貝為主的水產品出口，去年北海道有6成扇貝類產品出口到中國。擁有日本全國最大扇貝捕獲量的當地漁業協會常務理事森豐明哀歎，「感覺該來的還是來了。」

另外，西岐市一家水產養殖公司正辦理向中國出口2萬條鰤魚的手續，眼下只能將出貨地改為台灣和日本國內。

「全國漁民都震驚了」，日本全漁聯會長阪本雅信電話經濟產業大臣西村康稔後，西村回答是「已向中方提出抗議了」，但西村康稔也身陷日本民眾的罵戰。為了給日本水產安全背書，他在核污水排海前（23日）當眾吃起日本海鮮，希望就當局核污染水排海一事，尋求水產行業理解。

不過，他的行為沒打消現場600商家對排海的顧慮，反倒被日本民眾發現嚴重漏洞：為什麼要在核污染水排海前一天，而不是開始排海後再吃這些海鮮？

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