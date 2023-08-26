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伊朗獲准加入金磚國家 大陸發揮關鍵作用

聯合新聞網／ 獨家報導
金磚國家峰會閉幕,接納伊朗入會，中國發揮關鍵作用。 中新社
金磚國家峰會閉幕,接納伊朗入會，中國發揮關鍵作用。 中新社

【文．宋秉忠】

金磚峰會24日閉幕，阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國獲准，明年元旦起生效，這也是金磚成立12年來首度增加成員。最讓美國媒體意外的是，遭到美國制裁的伊朗竟然也被金磚國家接納，而大陸的支持是伊朗能加入金磚國家的關鍵。

得知獲准加入金磚國家後，伊朗總統府副秘書長立即公開表示，伊朗即將加入金磚國家是外交上的勝利。事實上，伊朗能被共識決的金磚五國接納，確實出乎意料。

美聯社即指出，在擴充成員國問題上，沙烏地一直被廣泛認為是最具共識的國家，而伊朗的加入則被視為可能引發政治上的問題；中國和俄羅斯一直推動擴充成員國，但巴西、印度和南非都與美國有牢固的雙邊關係，只是在最近才同意擴充。

為了擴充成員，金磚五國領導人週二晚開始會晤，週三全天討論，當時，印度總理莫迪還提議新成員國要達到一定的人均國內生產總值（GDP）標準，且加入的成員國不應是國際制裁的對象。等於排除伊朗，但在中俄兩國的堅持下，最後才定案同意伊朗加入。

而據美聯社報導，直到最近，將伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國納入同一個經濟或政治組織內，根據難以想像。

但是今年3月，沙烏地與伊朗在中國的調解下，宣佈關係解凍。在伊朗支持的葉門胡塞反叛武裝飛彈攻擊阿布達比之後，聯合大公國也成為第一個與伊朗重新接觸的國家。

大陸能在金磚國家中發揮影響力，主要來自其經濟實力，大陸國家主席習近平在此次峰會中宣布，大陸已經成立總額40億美元的全球發展和南南合作基金，而大陸金融機構即將推出100億美元專項資金用於落實全球發展倡議。

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