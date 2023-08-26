瓦格納首腦墜機（九）烏克蘭趁亂出兵 夜襲強登克里米亞半島 國慶日升國旗

【文．林齊萩】

「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）驚傳墜機，正當俄羅斯當局忙於應付事故之際，烏克蘭特種部隊抓緊時機，趁夜突襲遭俄軍佔領多年的克里米亞半島，並在島上升起國旗。而瓦格納戰士似乎也展開為首腦復仇的行動，據烏克蘭媒體報導，駐紮在白俄羅斯的瓦格納戰士，正動員車隊駛往俄羅斯。

烏克蘭國防部情報總局聲明指，在24日烏克蘭獨立日這天發起一場「特別聯合行動」，特種部隊成功登陸克里米亞西部的奧列尼夫卡（Olenivka）和馬雅克（Mayak）附近海岸，與敵軍展開搏鬥，造成敵方人員折損、摧毀敵軍防空飛彈系統，同時「烏克蘭國旗再度飄揚在烏克蘭人的克里米亞。」但並未表明具體的插旗地點。基輔當局隨後發表聲明證實這項軍事行動，並稱任務成功，所有戰士都全身而退。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍後也與美國總統拜登（Joe Biden）通話，感謝拜登在烏克蘭獨立日的問候，以及美方在俄烏戰爭中的支持。俄羅斯在2014年兼併的克里米亞半島，俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭曾多次對克里米亞發動攻擊。

此外，烏克蘭官員在通訊應用程式（App）Telegram表示，烏軍已進入東南部戰略要地羅博蒂村（Robotyne），這可能是烏克蘭反攻俄軍的一項重大進展。就在同一天，俄國亦宣布在烏克蘭的黑海小島蛇島附近摧毀一艘烏軍快艇。

羅博蒂村位於札波羅熱州（Zaporizhzhia）前線城鎮奧里希夫（Orikhiv）以南約10公里，地處通往托克馬克（Tokmak）的交通要道上。托克馬克是鐵公路樞紐，目前遭俄軍控制。若烏軍能成功收復托克馬克，將可持續向南直抵亞速海（Sea of Azov），從而將俄國佔領軍一分為二。

俄羅斯官員也宣稱，俄軍在黑海（Black Sea）摧毀一艘烏克蘭武裝偵查船，這是俄方幾小時內宣布攻擊的第二艘船隻。自從俄羅斯退出《黑海穀物協議》後，雙方在黑海的交鋒逐漸升溫。

《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）引述一些報導指出，普里格津墜機消息傳出後，瓦格納戰士正動員車隊準備離開白俄羅斯營地，駛往俄羅斯，白俄安全機構則試圖加以阻止。白俄羅斯軍事觀察媒體Belarusian Hajun透露，瓦格納傭兵營地所在的澤爾村（Tsel）附近已出現網路大當機狀況。