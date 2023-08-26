瓦格納首腦墜機（八）貓哭耗子？墜機事故後首發聲 普丁公開哀悼普里格津

【文．林齊萩】

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）驚傳墜機，被外界視為墜機幕後黑手的俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）24日首度打破沉默，對事故表達哀悼之意，普丁並稱普里格津曾犯下嚴重錯誤，但「取得了成果」。

「瓦格納集團」曾在普里格津領導下於6月策動兵變，最後失敗收場，如今普里格津與其得力助手烏特金（Dmitry Utkin）卻傳出在23日死於空難。法新社報導，普丁事在一場電視轉播的會議中，向所有空難罹難者家屬致哀，並形容這起事故是「悲劇」。

普丁指出：「我認識普里格津非常久了，打從1990年代初期就認識。他這個人命運複雜，一生中犯過重大錯誤，但他取得了正確的成果。」普丁還提及普里格津在非洲的工作。據俄媒報導，普里格津日前才在非洲馬利現身，當時報導稱，普里格津是試圖阻止俄國軍情局將非洲的瓦格納傭兵替換成俄方部隊。普丁表示：「就我所知，他昨天才剛從非洲回來，見了那裡的一些官員。」

普丁表示，整起墜機事故的調查會花一些時間。而這起墜機案的情況引人臆測可能是暗殺。他稱讚死於空難事故的瓦格納成員對俄羅斯在烏克蘭的攻勢，做出重大貢獻，他說：「我們不會忘記。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）被問及這場事故時，呼籲外界多關注事實，而非西方媒體的報導。拉夫羅夫說：「調查已展開，此事已立案，調查人員正在工作，我建議關注事實，而非西方媒體的報導。」

事後美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）也排除了飛機遭地對空導彈擊落的說法。根據法新社，賴德還說，他無法就空難原因提供任何資訊，但他表示，美經多方評估，相信普里格津已死於這場空難。