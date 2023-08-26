前湖北首富 被「紅通」追緝 大陸傳奇企業家蘭世立獲國賠認定

【文．邢雲】

曾獲選百大富豪排行第70，創設大陸首家民營航空公司「東星航空」，也曾被中共公安海外通緝成「紅通人員」的傳奇民營企業家蘭世立，近日收到「刑事賠償立案通知書」，讓他很高興，總算可了一樁「冤獄」，洗清罪名還他清白，他雲淡風輕說，50多萬（人民幣，約台幣200多萬）國賠就捐做公益了。

曾是湖北首富的蘭世立，是大陸民企著名人物。1966年生於武漢的蘭世立，武漢大學畢業後曾在湖北、海南當公務員，1991年他25歲時在武漢東湖開發區創「東星電子公司」，主營電腦耗材，但商業嗅覺敏銳的他，1992年把香港喝早茶習慣引入武漢，開設「東宮」酒樓，並投入旅遊業，成立「東星旅遊」，事業順風順水就做起來了。

及至2003年漢口國際旅行社被他收購，他的東星旅遊獲得出境權，在北京、上海、深圳開辦旅行社，並在2005年獲中國民航局批准，籌建「東星航空」，正式進軍航空業。

警方對蘭世立國賠申請立案確認。 搜狐網

不過，命運也在這時翻轉了！和2018年創星宇航空就遭遇疫情的張國煒類似，剛創「東星航空」的蘭世立遇上全球「金融海嘯」，2008年在油價高漲、雪災、地震和金融危機多重打擊下，「東星」提出和中國航空（中航）合作意向，卻慘遭武漢市及中航連手，逼蘭世立同意每股1元收購東星100%股權，蘭世立強烈反對後竟遭一周四次被抓、強迫蘭世立簽字。2009年武漢市以東星存安全隱患及資不抵債為由迫其停航，蘭世立被「監視居住」，也開始他不幸的十年。

2010年，武漢檢方以逃稅判蘭世立有期徒刑4年，2011年9月在獄中服刑的蘭世立透過親屬，對武漢市副市長袁善臘進行實名舉報，稱袁是造成東星破產的主要人物，並發布這位副市長的6大罪：索取巨額賄賂；包養多名情婦；借公款給黑社會發高利貸；協助黑社會收高利貸；對受害者打擊報復；唆使公檢法誣告受害者。

當年害慘蘭世立的武漢市副市長袁善臘，退休後10年被抓，總算還了蘭世立公道。 引自濟南日報

2011年被舉報的袁善臘，經湖北省紀委、監察廳調查後「沒事」，但隔年武漢市人大會會上，袁辭去一切職務。安靜了10年，2022年3月，湖北省紀委監委立案調查，9月開除黨籍，涉犯罪問題移送檢察機關調查。袁退休後10年被查，相當罕見，但也還了蘭世立公道。

這次蘭世立拿到的「賠償立案通知書」，主因2016年3月3日蘭世立因涉合同詐騙案，被廣州警方羈押，後被拘留和監視居住，但同年7月9日他離開指定居所並前往新加坡，並因涉嫌合同詐騙犯罪成為「紅通人員」；2019年11月蘭世立在新加坡被抓捕後押送回國，直到2021年12月20日蘭世立被廣州市中級人民法院宣判無罪後釋放。

蘭世立23日接受《紅星新聞》等多家媒體採訪表示，他提出總計50餘萬元的國家賠償申請，「這部分賠償如果到位，我會全部捐出去用來成立一個基金，幫助那些生活暫時遇到困難的企業家。」

對於未來打算，蘭世立說，目前他正推進武漢二廠汽水、聚合式超級便利店等專案。「我過去喜歡做航空公司、房地產等大生意，但現在我認為小生意才是大事，我希望未來打造一個消費領域的蘋果公司。」