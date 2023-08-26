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賴清德別想躺贏 母雞帶小雞能帶得動？！

聯合新聞網／ 獨家報導
擷取自賴清德臉書
擷取自賴清德臉書

【文．楊雪妍】

儘管民進黨總統參選人賴清德希望能夠總統勝選、國會過半，但民進黨高層昨(24)日表示，國會過半是個挑戰，立委選情不容樂觀，確實有分裂投票情形，並盼總統聲勢能帶動立委、政黨票，但賴清德這隻母雞真能帶得動這群小雞嗎？值得注意。

由於最近許多總統大選民調顯示民進黨總統參選人賴清德支持度突破4成，因此國民黨前立委蔡正元表示，選戰已經進入「垃圾時間」，但是賴清德真能躺贏嗎?民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，目前總統支持對象分為藍綠白三腳督，但區域立委是藍綠對決的情況，在選舉沒有對齊下，結構上會有分裂投票，未來總統大選非藍陣營不排除整合成1對1的態勢，而屆時立委選舉會大洗牌，民進黨會謹慎看待民調，不會掉以輕心，沒有所謂的垃圾時間。

針對在野陣營喊出下架民進黨，民進黨高層指出，要戒慎恐懼、謙卑面對，但政黨輪替要有實質支撐，總統蔡英文執政7年多，支持度仍超過50%，這對賴清德而言，就是最大助力最強助選員，民進黨總統、立委選舉的戰略是「母雞夠強小雞會跟上，水漲船高」，但有些政黨是「母雞啄前面小雞」，「我們是母雞帶小雞」。但到底賴清德這隻老母雞，是會讓小雞跟上的，還是會啄小雞的呢，有待後續觀察。

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