快訊

日核汙水排海引爆國際不滿 謝長廷：微量放射性元素對身體有益

亞洲青少棒賽／成功復仇！中華隊擊敗日本 睽違8年奪隊史第7冠

被騙至緬甸的中科院博士獲救了！預計今明返國

聯合新聞網／ 獨家報導
經大陸駐緬使館、當地商人阿龍等營救，中科院博士張某成功獲釋，近日將返國。 引自潮新聞
經大陸駐緬使館、當地商人阿龍等營救，中科院博士張某成功獲釋，近日將返國。 引自潮新聞

【文．邢雲】

最近，「中科院博士張某被騙至緬甸，每日被強迫工作18小時」新聞，引發大陸民眾關注。陸媒報導，經過近一周時間解救，張某現已成功離開緬甸境內，預計今明可返國。

據杭州日報所屬《潮新聞》報導，8月24日晚上該報記者從「阿龍闖蕩記」公眾號創始人阿龍處獲悉， 中科院博士已成功獲釋，離開緬甸境內。報導指出，這次中科院博士的解救行動，是在大陸警方及大陸駐緬大使館等多方力量推動下進行的。

同時，報導指出，這位「阿龍」是全程參與其中的解救過程。阿龍說，「解救過程可說非常艱難，在我們共同努力下，張某現已離開位於緬甸東南部克倫邦的妙瓦底，被送到泰國境內，預計這兩天就可坐上回國的班機。」

阿龍表示，屆時，大陸警方及張某家屬都將前往接機，具體解救過程要等到張某安全回到大陸再公佈。《潮新聞》先前曾報導說，大陸商人阿龍曾陸續協助解救超過200位受騙同胞，幫助他們成功回國。他也參與電影《孤注一擲》的幕後製作，影片最後接受採訪的10餘位受害者，都是經他協調救援返國的。該電影取材上萬起真實詐騙案例，境外網絡詐騙全產業鏈駭人內幕首度被揭秘。

阿龍與張某的姐姐通微信報平安，表達人已獲救。 引自潮新聞
阿龍與張某的姐姐通微信報平安，表達人已獲救。 引自潮新聞

阿龍說，張某被救後，張某的姐姐也向他發來訊息表示感謝，並稱戶籍所在地的山東臨沂警方，目前正向她了解更多情況。

報導隨後致電山東臨沂市公安局河東分局相公派出所，民警表示，已關注到張某獲救的消息，案件正進一步處理中，「目前我們已和當事人家屬取得聯繫，正逐步落實後續的具體事宜。」

中共動員多部門，協同緬泰寮等國協同打擊緬北詐騙集團，這兩日就有11名嫌犯押解返陸。 引自潮新聞
中共動員多部門，協同緬泰寮等國協同打擊緬北詐騙集團，這兩日就有11名嫌犯押解返陸。 引自潮新聞

另據《紅星新聞》昨（24）日報導，張某的哥哥受訪時表示，張某已被解救，近期將回國。「現在已經出來了，跟我弟弟微信都聯繫上了，（弟弟）沒到家，但已經出來了，不在那個地方了，反正最近這兩天就回來了。」

另據大陸駐緬大使館表示，8月24日有5名電信詐騙犯罪嫌疑人，在仰光國際機場由緬甸警方移交給中國警方工作組押解回國。自昨日至今2天時間，已有11名電詐犯罪嫌疑人被押解回陸。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

中國趕在禁令前搶囤貨 半導體設備進口暴增70%創新高

緬甸網路詐騙猖獗 7涉案中國人被移交北京當局

日核汙水排海引民眾恐慌 大陸掀起「囤鹽潮」

中科院博士被騙緬甸一年 家屬透露內情細節

相關新聞

去世37年後...台灣老兵魂歸故里 山東八旬女兒跪迎父親

8月18日下午3點半，出發往青島的「東方航空」MU2042航班，緩緩降落膠東國際機場。「抖音尋人」台灣志願者劉德文朝胸前的背包輕輕地說，「燕伯伯，我們到青島了，這就回家去，回廣饒。」劉德文背包裡裝的是一位台灣老兵骨灰，名叫燕銘功，山東廣饒人。1949年在時代洪流中老人遠離故鄉和親人，1986年燕銘功罹患癌症不幸去世，離別前給女兒留下一封「絕筆信」，希望女兒將他迎回家。37年後在劉德文幫助下，燕銘功終於魂歸故里，他的家人眼含熱淚，向這位「靈魂擺渡人」致謝。

前湖北首富 被「紅通」追緝 大陸傳奇企業家蘭世立獲國賠認定

曾獲選百大富豪排行第70，創設大陸首家民營航空公司「東星航空」，也曾被中共公安海外通緝成「紅通人員」的傳奇民營企業家蘭世立，近日收到「刑事賠償立案通知書」，讓他很高興，總算可了一樁「冤獄」，洗清罪名還他清白，他雲淡風輕說，50多萬（人民幣，約台幣200多萬）國賠就捐做公益了。

日本水產業「哀鴻遍野」中港澳若全暫停進口 恐損1500億日圓

日本啟動核污染水排海後，中方宣佈全面暫停日本水產品進口，日媒報導說，大陸在日本水產品出口中佔「斷層」領先地位，日本水產和加工業在中方宣布管制措施後「陷入恐慌」。去年日本水產品出口創3873億日元最高額，其中出口最高的是大陸（871億日元，22%），其次香港（755億日元，19%），兩者約占整體出口4成，若都斷銷，損失高日達1500億日圓。（約台幣327億元）

被騙至緬甸的中科院博士獲救了！預計今明返國

最近，「中科院博士張某被騙至緬甸，每日被強迫工作18小時」新聞，引發大陸民眾關注。陸媒報導，經過近一周時間解救，張某現已成功離開緬甸境內，預計今明可返國。

伊朗獲准加入金磚國家 大陸發揮關鍵作用

金磚峰會24日閉幕，阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國獲准，明年元旦起生效，這也是金磚成立12年來首度增加成員。最讓美國媒體意外的是，遭到美國制裁的伊朗竟然也被金磚國家接納，而大陸的支持是伊朗能加入金磚國家的關鍵。

進擊美國 侯友宜選情轉捩點1

副總統賴清德結束出訪巴拉圭順道過境美國，拜登政府要求「低調、再低調」，民進黨不敢不從，只要「零意外、不失分就是加分」。相形之下，美國 是國民黨總統參選人侯友宜翻轉選情的最佳舞台，他9月外交出擊除了可贏得美國的信任外，將為低迷選情注入正能量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦