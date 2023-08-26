被騙至緬甸的中科院博士獲救了！預計今明返國

【文．邢雲】

最近，「中科院博士張某被騙至緬甸，每日被強迫工作18小時」新聞，引發大陸民眾關注。陸媒報導，經過近一周時間解救，張某現已成功離開緬甸境內，預計今明可返國。

據杭州日報所屬《潮新聞》報導，8月24日晚上該報記者從「阿龍闖蕩記」公眾號創始人阿龍處獲悉， 中科院博士已成功獲釋，離開緬甸境內。報導指出，這次中科院博士的解救行動，是在大陸警方及大陸駐緬大使館等多方力量推動下進行的。

同時，報導指出，這位「阿龍」是全程參與其中的解救過程。阿龍說，「解救過程可說非常艱難，在我們共同努力下，張某現已離開位於緬甸東南部克倫邦的妙瓦底，被送到泰國境內，預計這兩天就可坐上回國的班機。」

阿龍表示，屆時，大陸警方及張某家屬都將前往接機，具體解救過程要等到張某安全回到大陸再公佈。《潮新聞》先前曾報導說，大陸商人阿龍曾陸續協助解救超過200位受騙同胞，幫助他們成功回國。他也參與電影《孤注一擲》的幕後製作，影片最後接受採訪的10餘位受害者，都是經他協調救援返國的。該電影取材上萬起真實詐騙案例，境外網絡詐騙全產業鏈駭人內幕首度被揭秘。

阿龍與張某的姐姐通微信報平安，表達人已獲救。 引自潮新聞

阿龍說，張某被救後，張某的姐姐也向他發來訊息表示感謝，並稱戶籍所在地的山東臨沂警方，目前正向她了解更多情況。

報導隨後致電山東臨沂市公安局河東分局相公派出所，民警表示，已關注到張某獲救的消息，案件正進一步處理中，「目前我們已和當事人家屬取得聯繫，正逐步落實後續的具體事宜。」

中共動員多部門，協同緬泰寮等國協同打擊緬北詐騙集團，這兩日就有11名嫌犯押解返陸。 引自潮新聞

另據《紅星新聞》昨（24）日報導，張某的哥哥受訪時表示，張某已被解救，近期將回國。「現在已經出來了，跟我弟弟微信都聯繫上了，（弟弟）沒到家，但已經出來了，不在那個地方了，反正最近這兩天就回來了。」

另據大陸駐緬大使館表示，8月24日有5名電信詐騙犯罪嫌疑人，在仰光國際機場由緬甸警方移交給中國警方工作組押解回國。自昨日至今2天時間，已有11名電詐犯罪嫌疑人被押解回陸。