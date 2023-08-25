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郭台銘要蘇貞昌拿掃帚去打仗？！總統聲量維持第一

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
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【文．楊雪妍】

昨(25)日郭台銘攻佔選情熱議前五名的其中三名，包括「要戰爭就選賴清德」、郭台銘喊「我出來選」：大家挺我以及郭台銘：賴清德支持開放陸客團來台　「樂意跟中國交流」，因此聲量繼續蟬聯第一名。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/17到8/18的潛在候選人聲量排名郭台銘躍升第一名，聲量是39,708，第二名是賴清德，聲量是22,099(上升1)，第三名是柯文哲，聲量是19,457 (下降1)，第四名是侯友宜，聲量是13,452。

根據 QuickseeK的調查，郭台銘位居第一名，主要是ETtoday新聞的FB在討論「怒喊「要戰爭就選賴清德」郭台銘：叫蘇貞昌拿掃帚去打啊」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2235筆，網友表示「工廠全都在中國⋯緊張了緊張了」、「支持宋杯杯」、「急了！」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是Ptt的HatePolitics在討論「郭台銘：賴清德支持開放陸客團來台　「樂意跟中國交流」」，討論聲量569筆，網友表示「賴神開始搶攻藍白票」。第三名的柯文哲，主要是TVBS新聞的FB在討論「10月底藍白合？郭正亮曝驚人內幕「要贏只有這一招」」，討論聲量763筆，網友表示「支持侯友宜 票投柯文哲🤣#立委全力挺全台藍營候選人 #唯一目標全面下架冥進黨」，第四名的侯友宜，主要是東森新聞的FB在討論「替台灣觀光業CPR侯友宜提四大主張 來台旅客年破1800萬」，討論聲量1917筆，網友表示「可以先把新北市搞好再來說嗎？」。

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