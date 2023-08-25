獨家／鬼月嚇破膽！恐怖喜來登年繳2萬元 會員被追打還被要求道歉

【文．林平詩】

臺北市喜來登大飯店寒舍美饌卡會員60餘歲易先生，8月19日中午與友人共6人，前往台北喜來登大飯店素可泰泰國餐廳午餐，因用餐開酒、停車費折抵遭刁難，對台北喜來登大飯店的服務表達需改善建議，不料，反引該飯店值班主管暴走，捶打桌面、大聲叫囂、攻擊咆哮，並當場表示，代表台北喜來登大飯店立場，不准易先生等一行人再進入台北喜來登大飯店消費，易先生心生恐懼，不忍受辱，憤而向中正一分局報案，並向本刊爆料投訴。

科技業老闆易先生是寒舍美饌卡會員，每年要繳交2萬元，故常年在該飯店消費，8月19日週六中午12:30再與一群友人前往喜來登飯店素可泰泰國餐廳午餐，因自帶酒飲，表示願意支付額外的開瓶服務費用，未料，一位女性服務員態度不佳，表示不得自備酒品云云，並禁止易先生等人入內，經向該餐廳主管反映，竟要求每人要在再消費飲料，導致一行人用餐情緒受干擾。

不料，餐後準備離去，消費要折抵停車費時，服務員竟要求易先生到停車場查明車號前英文字碼，否則無法用消費折抵停車費，友人因此趕不及至臺北車站搭車，致易先生有告知餐廳服務生，喜來登為國際五星級飯店，應該更新停車辨識系統，以車牌數字辨認出車，方便服務顧客，沒想到該服務員態度更加惡劣，與易先生爭執。

易先生吃了午餐，也吃了一頓「排場」，本想離去，不料，服務員竟至大廳向值班主管告狀，主管當即衝至易先生桌前，咆哮要易先生等人尊重服務員，並稱代表喜來登飯店，不歡迎易先生等6名客人。

當下易先生請餐廳主管應該先了解狀況，服務業怎麽可以出惡口教訓客人，未料，此舉竟造成該名主管情緒失控，暴怒捶打桌面，大聲叫囂；易先生忍無可忍，問該主管姓名，不料該主管突然暴走，摘掉識別證名牌丟摔餐桌上，緊握拳頭並怒吼「我打你」，隨即上前攻擊易先生等顧客，幸遭餐廳人員架住，惟餐廳主管繼續咆哮稱，知道易先生是寒舍美饌卡會員，會經常出現在喜來登，竟然要求易先生等一行人不准再進入喜來登飯店。

易先生與友人被轟出台北喜來登大飯店泰式餐廳後，對頗負盛名的台北喜來登高級五星國際飯店服務態度，感到不可思議並深表不滿，便向台北喜來登大飯店相關部門反映，然未獲回應，憤而向臺北市中正一分局忠孝東路派出所，就喜來登飯店主管語涉恐嚇強制報案提訴，本刊記者接獲投訴爆料後，詢問台北喜來登大飯店於發稿前亦未獲回應。