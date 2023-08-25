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中科院博士被騙緬甸一年 家屬透露內情細節

聯合新聞網／ 獨家報導
中科院博士被騙往緬北已1年，女友及家屬透露被騙細節。 搜狐網
中科院博士被騙往緬北已1年，女友及家屬透露被騙細節。 搜狐網

獨家報導 記者陸懷恩／台北報導

大陸中國科學院一名博士後，被友人騙往緬甸工作後至今一年，事件披露後引起大陸官方重視，中共駐緬大使也表明將全力解救。《北京日報》今訪問其女友及家屬，透露了被騙內情及細節。

據《澎湃新聞》報導，該報記者近日聯繫上中科院博士的女友楊女士，楊女士說，男友畢業於中科院地球環境研究所，後從事博士後研究。據其表示，張先生在一年前和友人有幾萬元人民幣的債務問題，後經介紹以為去新加坡從事翻譯工作，但最終被騙至緬甸。

楊女士指出，張先生當時跟一位仲介聯繫了好幾個月，反覆了解、核實，最後才確定出國工作，但後來發現仲介騙了他們。楊女士說，自己曾勸男友留在國內，但張先生說去東南亞做翻譯工資高，底薪有1萬5000元人民幣，做得好也可能4、5萬一個月，他出去一兩年就可回來。

楊女士回憶，去年8月12日張先生啟程出境，中間輾轉到香港、曼谷等幾個城市。8月14日，他從曼谷去到湄索，這是泰緬邊境一座小城鎮，隔著湄河與緬甸相望。16日，張先生由湄索坐車到緬甸妙瓦底。楊女士說，當時她收到男友的資訊，說不想去緬甸，那邊不安全，但是他已失去人身自由。

公開資料顯示，位於緬甸東部的妙瓦底，被地方武裝力量組織控制，成為網路詐騙大本營。近年，大陸警方已加大對跨境違法犯罪打擊力度，電信詐騙據點從金三角、緬甸北部等轉移到妙瓦底。

張先生的姐姐受訪時指出，弟弟打電話給家人時說，他每天被監視工作18個小時，逃離遙遙無期，希望家人可救他出去。緬甸一方要求轉帳12萬才可放人，但在轉帳後發現帳戶被凍結，無法進行轉帳，楊女士稱男友因此被打、關禁閉。

被稱「人間煉獄」的緬甸妙瓦底位於泰緬邊界。 引自微博
被稱「人間煉獄」的緬甸妙瓦底位於泰緬邊界。 引自微博

張先生之前任職中科院廬山植物園的工作人員表示，張先生為人老實，博士研究方向為古植物。了解此事後，張先生的哥哥選擇報警，戶籍所在派出所工作人員表示已將此事上報給中國駐緬甸大使館。

在緬甸生活近10年、目前在緬甸經商的陸籍人士A先生，曾參與解救身陷緬北詐騙陷阱的大陸人，對緬北電詐情況有一定了解。他說，「現在『流行』的是以高薪誘騙，等人到了以後，再限制人身自由，讓家屬拿錢贖人。」此外，他提到，在外國的大陸留學生現在成了詐騙新目標，「因為留學生在國外生活，對國內訊息掌握不一定及時，所以他們對詐騙電話的警惕性可能沒那麼高。」

惡名昭彰的KK園區就位在妙瓦底。圖為KK園區內實拍。 引自微博
惡名昭彰的KK園區就位在妙瓦底。圖為KK園區內實拍。 引自微博

A先生表示，針對詐騙目標人群的改變，從事電信詐騙的人員也變了。「過去我們對電詐人員的印象，可能是在電話裡聽對方說著一口不標準的國語，但現在他們會找外語流利、文化知識水準較高的人來從事電詐。」A先生說，「你想想一個在海外的留學生，接到電話，對方一口流利英語和標準普通話，是不是更具有欺騙性？」

為解救中科院博士，並打擊緬北詐騙團夥，中共駐緬甸大使陳海22日已和泰國駐緬甸大使蒙空、寮國駐緬甸大使恒顯舉行三方會晤，三方一致認為要加大對賭詐集團的打擊力度。同時，中泰緬寮四國警方也在清邁舉行會議，就開展針對本區域電信網路詐騙和網路賭博犯罪，以及衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪專項合作打擊行動達成共識。

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