金磚國家擴大！邀沙烏地、伊朗等6國加入 明年元旦生效

【文．陸懷恩】

正在南非約翰尼斯堡召開的第15次金磚國家領導人會議，東道主南非總統拉馬福薩24日宣布，將邀請包括沙烏地阿拉伯、伊朗在內等6國加入，成員國資格將從2024年1月1日生效。

據《CNN》報導，拉馬福薩表示，「我們已決定邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，成為金磚國家的正式會員國，會員國資格將從2024年1月1日生效。」

金磚國家第15次峰會22至24日在南非舉行，大陸國家主席習近平親自帶隊前往，這也是繼先前訪俄羅斯後，習近平今年的第二次出訪。這次金磚峰會除討論金融、貨幣體制改革外，最重要的議題就屬「擴容」，也就是審議新增成員入會。

先前，拉馬福薩曾表示，迄今有40多個國家盼加入金磚集團，其中有23個國家提出正式申請，儘管原始5個成員國都曾公開贊成擴充成員國，但對「擴容」程度存有紛歧意見，各國盤算並不一致，比如中國一直存有成為金磚集團領導一方的想法，但巴西和印度不完全服氣；印度擔心金磚成為中國的傳聲筒，而巴西則憂集團擴張太快，可能削弱巴西在金磚和全球的影響力，

對本次峰會邀請6國加入，大陸國家主席習近平表示，「金磚國家都是具有重要影響的國家，對世界和平和發展肩負重要責任，這次擴員也是金磚合作的新起點，將給金磚合作機制注入新活力，進一步壯大世界和平和發展的力量」。

金磚成員國增加，參與國許多都是美國盟友，一旦金磚集團不斷擴大，合作機制茁壯，貨幣制度改革取得影響，對美國為主的國際秩序或將形成挑戰。