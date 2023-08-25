瓦格納首腦墜機（七）不只普里格津！普丁眼中釘不是死於非命 就是中毒或下獄

【文．林齊萩】

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在6月的「一日兵變」後，當時有人就預測他恐難逃俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的毒手。墜機發生後，外界懷疑普丁是幕後黑手，普丁先前毒殺政敵或眼中釘的暗黑史再度被攤開檢視，這些人都因不明原因的攻擊，或死亡或重傷，包括俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）等人。

2020年，當時44歲的俄羅斯反對派領袖納瓦尼自西伯利亞搭機返回莫斯科時，遭人以神經毒劑下毒、險些送命，其後轉送德國治療5個月。納瓦尼後來四處奔走找真相，最後將矛頭指向普丁下的毒殺令，但俄方否認。隔年2月，納瓦尼返回俄國後被捕入獄，目前正在服刑。

2018年3月，曾向英國情報部門聯繫的前俄羅斯雙面間諜斯克里帕和女兒尤利婭（Yulia Skripal），被發現在英國小鎮一家餐館外長凳上中毒昏迷，事後，英國當局證實兩人被神經毒劑攻擊，兩人經治療後逐漸康復，此事件也導致英俄關係緊張。

俄國富商佩雷普利奇尼（Alexander Perepilichny）曾協助瑞士調查俄羅斯一項洗錢計劃，2009年前往英國尋求庇護。2012年11月，佩雷普利奇尼外出慢跑被發現倒臥倫敦郊外一處豪宅附近，雖然外界懷疑佩雷普利奇尼可能是被罕見毒藥謀殺，但英國警方排除他殺可能。

俄國知名異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）控訴，2015、2017年曾有人試圖對他下毒，後來一家德國實驗室發現卡拉姆扎體內的汞、銅、錳和鋅含量高。但莫斯科否認指控。

英國官員指出，前蘇聯國家安全委員會（KGB）幹員利特維內科（Marina Litvinenko）2006年在倫敦某高檔飯店喝下被加入放射性同位素「釙210」的茶水，22天後不治。英國在2016年一項調查發現，普丁可能批准了這起謀殺案。但克里姆林宮一直否認指控，並拒絕引渡嫌疑人。

烏克蘭反對派領袖尤申科（Viktor Yushchenko）2004年與親俄的總理亞努科維奇（Viktor Yanukovich）競選，同年9月出現身體不適，11月證實中毒。尤申科表示，他是在基輔郊外與烏克蘭官員餐敘時中毒。外界懷疑是俄羅斯特務所為。當時，尤申科體內被驗出含超標一千倍的戴奧辛。原本英俊的他，也因中毒而毀容，經過多次手術、數年時間才康復。

2006年10月7日，報導俄羅斯侵犯人權的女記者波利特科夫卡亞（Anna Politkovskaya），在莫斯科的自家公寓外遭槍殺，引發西方強烈抗議。