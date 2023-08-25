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最新民調出爐！賴清德支持度37% 柯文哲、侯友宜下滑

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韓國瑜出手當「喬王」 整合藍營就靠他

聯合新聞網／ 獨家報導
取自韓國瑜臉書
取自韓國瑜臉書

【文．楊雪妍】

2024大選非綠陣營選戰陷入膠著的狀態，母雞心慌慌；小雞更是人心惶惶，這時人們又想起韓國瑜，只是此刻，不是要他出來選，而是要他出來喬，究竟他能不能喬得動呢? 國民黨高雄市立委參選人李明璇和國民黨立委參選人、市議員張斯綱這麼說。

前立委建議，要國民黨前高雄市長韓國瑜整合侯、柯、郭3人的「桶箍」，李明璇表示大家應團結一致，在野的3人與國民黨，若再不趕快整合團結，恐怕會變成全民的豬頭。對於前立委希望國民黨前高雄市長韓國瑜出來當整合侯、柯、郭3人的「桶箍」，李明璇則說，韓國瑜認知自己是啦啦隊的角色，只是何時會出來而已。

張斯綱昨(23)日發文喊話，為了「政黨輪替」、「在野國會過半」，願和侯漢廷用民調進行整合，儘管張斯綱尊重這樣的決定，卻又說侯漢廷切勿自欺欺人，在野一旦陷入分裂，就是保送吳思瑤，因為如果侯漢廷加入將形成「三腳督」，票源就會分散和吳思瑤的差距，會差到12.7個百分點。

對此，韓國瑜也留言：「團結合作，用實力爭取選民支持！斯綱加油！」，而國民黨副主席連勝文也表示，「張斯綱一不為名，二不為財，只為國家與人民！加油！唯一力挺！」，而網友則表示，「2人都是優質人選，唯有跨黨民調，才能真正整合！2位，加油！」、「漢廷與斯綱兩人都很優秀，與韓總又都是好友，兩位自行思考如何下架綠黨，兩位加油。」、「漢廷與斯綱兩人都很優秀，與韓總又都是好友，兩位自行思考如何下架綠黨，兩位加油。」、「整合團結，在此一念」。

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