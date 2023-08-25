瓦格納首腦墜機（六）傳普里格津座機被藏炸彈引爆 瓦格納傭兵揚言二度兵變復仇

【文．林齊萩】

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機。有報導指出，墜機是機上酒箱可能藏有炸彈，爆炸後導致飛機墜毀。瓦格納傭兵群揚言若死訊屬實，將二度兵變，為死去的首腦報仇。

俄媒在稍早指出，目前10具遺體均已尋獲，但當局尚未確認是否有普里格津本人，外界也盛傳普里格津有「詐死」可能性。

一名消息人士透露，飛機起飛前確實有一箱昂貴的葡萄酒被運上機，而炸彈很可能就藏在箱子裡。與瓦格納有關的Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）則指控是俄軍擊落，傭兵群更揚言若普里格津死訊屬實，將二度兵變佔領克里姆林宮，為死去的首腦復仇，「他最好還活著，對你們比較有利」。

此外，瓦格納集團位於聖彼得堡的私人軍事公司瓦格納中心（PMC Wagner Centre），已用大樓燈光排出巨大十字架，來悼念普里格津。除此之外，大樓外還有許多集團旗幟、鮮花及蠟燭，更有不少民眾前往致意，但俄國斯國營電視台只花約30秒的時間報導普里格津的死訊。

墜機乘客名單中，另一個值得關注的是普里格津的得力助手烏特金（Dmitry Utkin），他是「瓦格納集團」重要人物，同時也是「瓦格納集團」的命名者。據說，烏特金對納粹相當著迷，身上有多個納粹圖案刺青。因他與納粹德國的希特勒（Adolf Hitler）都很喜歡德國作曲家華格納（Richard Wagner）的音樂，所以將Wagner做為軍事代號。

53歲的烏特金曾參與車臣及敘利亞的戰鬥，2016年與普丁合影過。烏特金在俄烏戰爭後受到英國政府制裁，並被歐盟列入黑名單。歐盟稱烏特金負責協調和計劃在烏克蘭部署瓦格納傭兵集團的行動。