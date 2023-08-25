瓦格納首腦墜機（五）普丁殺紅眼 澤倫斯基要小心了

【文．宋秉忠】

瓦格納兵變後2個月，瓦格納首腦普里格津墜機身亡，普里格津的盟友兼俄軍對烏作戰總指揮蘇洛維金也被拔官，前立委蔡正元警告，俄羅斯總統普丁的政治基礎只能靠一場更殘酷的戰爭來鞏固，普丁先前絕不殺害烏克蘭總統澤倫斯基的承諾，也將隨風飄逝。

稍早，烏克蘭已破獲一起暗殺澤倫斯基的陰謀。烏克蘭國家安全局（SBU）7日宣布，拘捕一名與俄羅斯合作的女間諜，該女子蒐集澤倫斯基7月底訪問尼古拉耶夫（Mykolaiv）的相關情資，以便俄羅斯空襲殺死澤倫斯基。

8月23日的烏克蘭戰場。 取自烏克蘭國防部

蔡正元還研判，普丁如果要用殘酷手段來轉移瓦格納兵變所引發的關注，剛好波蘭和立陶宛總統都一再發出要北約參戰的倡議，可預見未來的烏克蘭戰爭會更殘酷、更血腥，針對澤倫斯基的斬首行動也將ㄧ再浮現。

8月24日，烏軍向俄軍軍事目標開炮。 取自烏克蘭國防部

隨著戰爭時間拉長，俄烏雙方都已經打破先前的默契，例如烏克蘭已經多次攻擊克里米亞的軍事及民用目標，甚至用無人機攻擊俄國境內，並接連暗殺俄軍高級將領；而俄羅斯也在白俄羅斯部署戰術核武，與此同時，波蘭和立陶宛也關閉與白俄的邊界，並增加駐軍。俄烏戰爭有擴大化的趨勢。