獨家／SGS驚爆黑心商人偽羊肉！越南東家抖真相

【文．林平詩】

近年台灣市場上出現偽裝「假羊肉」，大台北果菜市場的「重寧海鮮號」專售冷凍食品和火鍋料，經過SGS台灣檢驗科技股份有限公司兩次的驗證，揭露「羊肉」根本不含羊肉成分，而是由豬肉偽裝而成，這不僅讓正當肉商難以生存，也威脅到穆斯林等特定群體的飲食禁忌。

據報導，台灣的羊肉供應約僅占市場的十分之一，主要仰賴進口，為了節省成本，業者不惜以豬嘴邊肉冒充羊肉，由於兩者的外觀相似，而且以沙茶、孜然等調味料，再加上羊油輔佐，這些偽裝的「假羊肉」在市場上騙過了許多消費者的味蕾。嚴重的是，穆斯林教義嚴格禁忌食用豬肉，不少穆斯林移工誤食，也成為受害者。

新北市衛生局則表示，將派員前往該市場之攤商查核，後續倘查有不實之情事，可依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，處新臺幣4萬元以上400萬元以下之罰鍰。

本刊記者向專家請教有關羊肉、豬肉如何辨別？越南東家羊肉爐楊金東董事長，是投入羊肉爐市場超過30年的羊博士，楊董告訴記者，如果去市場買羊肉，怎麼辨別是不是豬肉冒充？有三種方法，第一種，冷凍羊肉的顏色比豬肉鮮紅漂亮，但若是冰太久就分不出來；第二種，口感上兩者還是不一樣，退冰後，豬肉粉粉的不夠紮實，沒有嚼勁，羊肉吃起來比較Q彈；第三種方式，羊肉紅白色比較分明，肥瘦均勻，像梅花牛肉一樣比較好吃；豬肉的瘦肉比較多，肥肉的地方又太肥。

看黑心商人「掛羊頭賣豬肉」欺騙消費者這則新聞，依判斷應該是商人把豬肉羊肉一起攪拌混雜後再賣，消費者難以分辨，其實豬、羊兩種肉品，吃起來就知道不同味道。

30多年前，台灣羊肉進口約占80%，台灣生產羊肉並不多，大部分仰賴進口。根據農委會資料顯示，羊肉國產量逐年下滑，目前台灣肉用山羊的在養頭數約11萬頭，國產羊肉約佔羊肉市場的9％（每年產量約1,900公噸），其他91％的羊肉由紐西蘭及澳洲進口。整個雙北找不到10家是賣現宰的羊肉，台北市只有兩三家現宰的，彰化、嘉義比較多家。

楊董爆料，冷凍的整隻羊掛起來褪冰，褪冰後顏色跟現宰的很相近。現在市場上看到寫現宰的，其實很多是假的，大部分是進口冷凍肉，跟事實不符，真的很不好。

越南東家羊肉爐每年賣上萬隻羊肉，雖然已經沒有開羊肉爐連鎖店，但是楊董到現在還在研究羊肉。楊董分享，吃羊肉會燥熱是藥材的關係，不是羊肉的問題，是藥材不對才讓羊肉變燥熱。清燉羊肉對身體真的有幫助，加一點當歸杜仲藥材就很好，中藥入味才會好吃。希望能夠杜絕「掛羊頭賣豬肉」的行為，以確保市場的公平和消費者的權益。