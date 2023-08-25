繼恒大、碧桂園…又一房企「寶能集團」陷資金危機 法院凍結400億資產

【文．陸懷恩】

繼恆大、碧桂園爆發財務危機後，中國寶能集團旗下「寶能地產」也出問題。「寶能地產」近日遭法院凍結100億人民幣（下同，約台幣440億元）股權3年，引起業界關注。陸媒稱，寶能集團目前已深陷資金流動性困局。

據《澎湃新聞》報導，寶能地產近日公告，寶能地產100億元股權，遭深圳市福田區法院凍結至2026年8月6日，為期3年。據報導，法院執行對象是寶能地產旗下的「寶能城市發展建設集團有限公司」，而寶能地產是其唯一股東，擁有100%股權。

此外，寶能集團董事長姚振華個人持有的3億元集團股權，也在15日被深圳市前海合作區人民法院凍結3年，至2026年8月14日才解除凍結。據報導，姚振華近日在寶能集團2023年經營工作會議上曾表示，將持續推進「流動性困難化解」工作，推動理財兌付、資產處置、融資展期及債務優化重組等工作取得重大的階段性成果。

但在會議後，就傳出寶能集團資金鏈陷入緊張，並拖欠員工薪資情事。上月底姚振華在深圳市，遭被欠薪的集團員工圍堵，帶頭圍堵者據稱是集團旗下寶能汽車一名副總裁。

董事長姚振華資金也被凍結。 藍鯨財經網

顯見在恒大、碧桂園紛紛爆雷後，因資金互通有無，房地產上下游及相關企業很可能出現連環爆現象，日前也傳出「SOHO中國」資金緊張恐「交叉違約」，而大陸最大房產銷售代理「中原集團」也傳出被虧欠10億，導致員工欠薪等問題。