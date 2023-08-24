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復仇出兵？首腦墜機身亡 傳瓦格納車隊朝俄羅斯推進

日本排核汙入海 台灣不置一辭？要國人練就百毒不侵

聯合新聞網／ 獨家報導
日本決定排核汙入海，連日本民眾都反對，圖為日本市民團體在福島縣政府前集會。 海西都市報
日本決定排核汙入海，連日本民眾都反對，圖為日本市民團體在福島縣政府前集會。 海西都市報

【文．邢雲】

日本政府不顧各國反對，執意今天（24日）啟動福島第一核電站核汙水排海計畫，令人遺憾。鄰近國家地區、特別是中港澳，從今起暫停進口日本水產品，澳門更在漁市監測核輻射量，為民眾健康把關，唯獨台灣政府至今靜悄悄。究竟執政的民進黨是認定民眾練就百毒不侵本領？為與日「親善」？還是日本排核汙水不關台灣的事？

台灣政府對日本排核汙水入海計畫不置一辭，可由兩層面解讀。一是從專業上看，排核汙水入海真如岸田首相所言「安全」的嗎？第二，台灣不發一語，不保障漁民生存權，不管人民安身立命，不是行政怠惰，有失執政立場嗎？

日本政府自認「核汙水」排海安全，原因在日本東電透過「ALPS淨化處理」設備，檢出60幾種放射性物質，但唯一難與水分離的是氫的同位素「氚」（tritium），這部分核廢水無法淨化排出的約132萬噸，就存放福島第一核電廠境內1061座儲存槽。日本自2016年針對核廢水處理開始研議，主流意見是透過稀釋到符合國家標準後再排海，這方法還獲國際原子能機構認可「最安全」。

但誠如中共外交部所說，如果真安全又何必投海？不安全投海，不正是典型的以鄰為壑？問題就在許多「放射性物質」半衰期逾千年，誰能保證對人體無害？先前環保團體「綠色和平」調查發現，除氚之外，污水中還有鍶90、碳14、銫137、鈷60、釕、銠、碲等物質存在核廢水中。

試想，福島6座反應爐有3座爐心熔毀，氫氣排出推芯瞬間爆炸，大量外洩的放射性物質，讓這次核外洩成為繼車諾比後最大事件，福島10數年後仍是禁區，重建要40年。日本東電計劃年底前排放6萬5千噸核汙水中，鍶90超標逾百倍，種種情況，日本說「安心」誰能信？

2021年5月日本決定排核汙入海，台灣駐日代表謝長廷說，台灣核電廠同樣將稀釋的核廢水排入海洋，引發藍營抗議。至今台灣政府對日本做法不置一辭，駐日代表臉書最新留言，是在東京參加新加坡國慶酒會。 引自謝長廷臉書
2021年5月日本決定排核汙入海，台灣駐日代表謝長廷說，台灣核電廠同樣將稀釋的核廢水排入海洋，引發藍營抗議。至今台灣政府對日本做法不置一辭，駐日代表臉書最新留言，是在東京參加新加坡國慶酒會。 引自謝長廷臉書

既然如此，民進黨政府上下靜悄悄，就真的讓人看不過去。2021年當日本決定核汙染水排海後，台灣駐日代表謝長廷說，如灣也是這麼做，引發藍營群起抗議。做為台灣駐日代表不抗議日本作為就罷，竟反過來指責台灣，還牛頭不對馬嘴說自己不是。謝長廷第一時間的反應，見證兩年後民進黨政府的視而不見也是剛好而已。

很顯然，美日是台灣盟友，美國既然對日本核汙水排海視若無睹，台灣自然起而效尤；再說，大陸都要中止ECFA了，此時再對日本核汙水「說三道四」，豈不是讓日本更有理由對台灣加入CPTPP設置阻礙？從過去民進黨不顧民意反對進口美國「萊豬」、日本「核食」，如今不發一語似符合民進黨本性。

只不過，相較北京鎮日發聲捍衛民眾健康、中港澳同步禁止日本水產品進口，台灣不僅不敢捍衛漁民生存權，民眾生命權，默不做聲到屁都不敢放，實在有失政府尊嚴，甚至失去國格，這才是讓人不值一哂、不得不感嘆之處。

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