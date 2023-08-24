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復仇出兵？首腦墜機身亡 傳瓦格納車隊朝俄羅斯推進

大野狼躺著贏「三隻小豬」！？單厚之：郭粉掉光獨立參選恐有問題

聯合新聞網／ 獨家報導
示意圖／pexels
示意圖／pexels

【文．楊雪妍】

童話裡「三隻小豬」，最終可以力克貪吃的大野狼，然而被郭台銘視為非綠的「三隻小豬」會和童話中的「三隻小豬」一樣有happy ending嗎？對此，資深媒體人單厚之有不一樣的看法。

昨(23)日有媒體曝光郭台銘為2024大選連署書，與此同時，資深媒體人黃揚明更爆料說，郭董在三大報（自由、聯合、中時）頭版下半版刊登半版廣告，內文為他7/17刊登在《華盛頓郵報》的中文版內容，更勁爆的是郭董陣營已委託廠商全台訂做250面大型看板，顯示宣布採公民連署方式獨立參選已箭在弦上。難怪，郭台銘要找三隻小豬喝咖啡，只是這有助於他的總統大選之路嗎?

資深媒體人單厚之昨日上網路節目《觀點芹爆戰》表示，對於郭董變來變去的甩尾行徑，讓郭粉也甩掉了，因此不意外的民調往下掉，排在第四，大約12%上下，因為郭台銘原本爭國民黨提名，後來又再回過頭郭柯配，接著又曝光要獨立參選，現在又有三隻小豬的論調，因此人設混亂，讓郭粉不知道要在那一條路上等他？

單厚之認為三隻小豬感覺是下台階的議題，但變來變去，這樣搞下去，根本沒有機會，而且他強調郭台銘應該要一路拉上去，結果一路的進退失據，再說，若真要參選連署會出問題，要附身分證，八百台傳真機在哪，志工在哪？連署點又在哪呢？全台灣要有那麼多，有沒有人去場勘嗎?難道都要靠派系嗎？

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