不只普丁 「教父」也喜歡在聽音樂會時殺人

【文．林齊萩】

瓦格納傭兵組織首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的私人飛機驚傳墜毀，多國領袖都直指俄羅斯總統普丁是幕後黑手。而就在墜機事件發生的當下，媒體報導，普丁正觀賞一場音樂會。這讓人聯想到好萊塢電影《教父3》黑幫頭目在欣賞歌劇的同時，另一幕則上演著殘酷的謀殺。

英國「天空新聞台」報導，普里格津墜機的當下，普丁恰好出席「庫爾斯克戰役」 勝利80周年紀念活動，並聆聽一場音樂會。英國《金融時報》則形容，「此刻普丁沐浴在詭異的紅光之中，兩側是交響樂團。他幾乎無法抑制住一絲微笑。」

而很多好萊塢電影都有「聆聽音樂會，同步策動謀殺」的劇情，最著名的是1990年上映的《教父3》（The Godfather Part III），影片的後半段，主人翁黑幫頭目麥可柯里昂（Michael Corleone）交出大權後，在西西里老家觀賞獨子演出義大利寫實歌劇《鄉間騎士》，刻意讓自己暴露在敵人的暗殺陰謀中，而他派出的殺手也正同步刺殺死敵；導演透過剪輯巧妙結合歌劇的進行與暗殺行動，帶出最後的高潮。

2002年上映的電影《恐懼的總和》（The Sum of All Fears）也有類似場景。影片最後，美俄雙方派出特務殲滅恐怖份子，導致核爆的黑手即在聽歌劇時被割喉而亡。

好萊塢電影《教父3》黑幫頭目在欣賞歌劇的同時，另一幕則上演著殘酷的謀殺。 取自維基百科

2015年電影《不可能的任務：失控國度》（Mission: Impossible–Rogue Nation）中，狙擊行動也被設定在一場歌劇《杜蘭朵》演出當中。

普丁在聆聽完音樂會後發表演說，再度為俄國入侵烏克蘭辯護，並將侵烏行動比喻為「偉大衛國戰爭」（Great Patriotic War），且依然稱之為「特別軍事行動」；他說「此時此刻，俄國所有士兵果敢作戰，忠心耿耿為祖國犧牲奉獻，凝聚了特別軍事行動的士氣。」

「偉大衛國戰爭」這個詞在西方國家不常出現，而在俄羅斯與其他前蘇聯成員中卻很常用，且深入人心。

庫爾斯克戰役，是1943年德軍與蘇軍在庫爾斯克附近爆發二戰東線的關鍵戰役，這是歷史上規模最大的坦克戰，蘇軍最後慘勝。