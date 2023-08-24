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復仇出兵？首腦墜機身亡 傳瓦格納車隊朝俄羅斯推進

瓦格納退出烏戰場 普里格津已無活下去的價值

聯合新聞網／ 獨家報導
8月20日，烏克蘭總統澤倫斯基在丹麥皇家空軍基地視察烏克蘭飛行員F-16的訓練計劃，並與丹麥首相試乘戰機。 取自烏克蘭國防部
8月20日，烏克蘭總統澤倫斯基在丹麥皇家空軍基地視察烏克蘭飛行員F-16的訓練計劃，並與丹麥首相試乘戰機。 取自烏克蘭國防部

【文．宋秉忠】

瓦格納傭兵集團首腦普里格津6月才發動政變，不到2個月就墜機身亡，就連瓦格納的二號人物烏特金也在墜機名單中，如此一來，整個瓦格納形同瓦解。為何俄羅斯總統普丁敢在烏軍大反攻之際，這麼快就除掉普里格津，並把瓦格納解決掉？

首先，瓦格納在兵變後，已經陸續撤出烏克蘭戰場。烏克蘭和波蘭官員不約而同在7月15日表示，瓦格納的戰士已經從俄羅斯抵達白俄羅斯，一天前，白俄羅斯也證實，瓦格納正首都明斯克東南部訓練白俄士兵。路透引述消息人士說，至少從7月11日起，部分瓦格納戰士就已經在白俄羅斯。此時距離6月24日瓦格納兵變，不過18天。

普丁本人也在瓦格納兵變結束後證實，瓦格納遷移至白俄羅斯，是協議的一部分。由於瓦格納戰士進入白俄羅斯，波蘭7月初開始加強與白俄的邊境防務。

其次，在6月24日前，俄羅斯正規軍已經掌控烏克蘭，並且成功阻止烏軍反攻，此時，俄軍已經不再需要瓦格納了；瓦格納兵變可能就是不滿俄軍接管戰場。

就在烏軍對東部和南部展開反攻後 6 週，美國主流報紙《華爾街日報》首次在7月9日指出，烏軍反攻進度相當有限，僅從俄軍手里奪取了少數居民點和村莊，但為此付出的傷亡卻很大；2022 年烏克蘭取得了優勢，但「現在一切都結束了」。

7月18 日，美國參謀首長聯席會議主席米利還為此出面緩頰說，烏克蘭反攻遠稱不上失敗，現在做出這種判斷，還為時過早。

可見，即使瓦格納退出，俄國正規軍仍然可以頂住烏軍攻勢，此時，普丁已經不再需要瓦格納了，當然，也就不再需要普里格津了。

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