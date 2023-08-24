蔡政府補助苗栗財政？真正功臣是韓國瑜

【文．李建南】

苗栗縣前縣長徐耀昌對侯友宜有意見，選擇支持郭台銘，決定退出國民黨，這是他個人的政治選擇，但若要說徐縣長初上任遇到財政困境，馬政府「冷漠」，等到蔡英文上任才伸出援手，這不是全部的事實。

2015年7月分，苗栗縣政府發不出薪水，北上行政院求援，當時的行政院長毛治國擬定「救急不救窮」原則：

一、不會給苗栗縣更多的補助

二、讓苗栗縣府先預支一般型補助款，再從統籌分配款扣還。

三、由中央控管財政紀律，確保人事費、基本行政作業費優先支出

四、協調台銀成立融資平台，讓縣府得以撥付工程款項，由廠商來負擔4%的利息。

馬英九不分藍綠一視同仁

設身處地，站在徐縣長的立場，一定很圈圈叉叉，大家「同黨」的ㄟ，有需要算那麼清楚嗎；院長大筆一揮，苗栗需要多少中央補助多少，不就結了？

結果行政院卻只是「先借錢再扣還」，而且還要由中央「控管」苗栗財政，把他這個縣長當細漢仔，誰都不會爽。形勢比人強，徐耀昌為苗栗縣忍了，吞了，但這樣的感受，不是時間就可以淡化的。

當然，站在行政院的立場，如果某縣負債多，就可以讓中央增加補助，那等於是「地方借錢中央還」，未來地方紛紛仿效，不借白不借，如何維持財政紀律？

馬政府執政，最讓同志點點點的就是「一視同仁」。民進黨前瞻計畫有在乎「一視同仁」嗎？給綠不給藍！馬英九卻堅持要當「全民總統」，他不會對國民黨比較好，也不會對民進黨比較差。

這是為什麼，許多國民黨同志對馬「又敬又氣」，敬他的正直清廉，氣他的不近人情。但至少現在，馬英九對權力的節制，對行政的中立，是國民黨最珍貴，最能讓社會信任的資產；馬政府不會拿一堆標案來養側翼網軍，也不會有黨政大老可以當十九家企業的門神。

蔡英文補助苗栗 韓國瑜效應

那麼「蔡英文上任才助苗栗財政」又是從何說起呢？那是2019年11月，行政院長蘇貞昌給苗栗十二億元的交通建設大紅包，地方免分攤款，然後再出借三十億元給縣府發年終獎金。

這真的是民進黨對苗栗比較好嗎？蔡英文2016年上任，為什麼要等到2019年才給出大紅包？那是因為2018選舉，民進黨輸到脫褲，韓國瑜勝選高雄市長嚇破民進黨的膽，才在2020選前兩個月，對「最藍」的苗栗縣發出大紅包，來爭取選票。

徐耀昌上任縣長，是接一個財政的爛攤子，八年來辛辛苦苦，讓苗栗由虧轉盈，苗栗縣民都非常尊崇；但若真的要感謝中央補助，其實真正功臣是韓國瑜，是韓國瑜把民進黨的大紅包逼出來。※以上言論不代表獨家報導立場※