美國對北京政治強硬 仍難擋中國全球影響力

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聯合新聞網／ 獨家報導
萬那杜很多基礎建設由中國捐助。圖為當地民眾以傳統方式慶祝工程竣工。 取自中新社
萬那杜很多基礎建設由中國捐助。圖為當地民眾以傳統方式慶祝工程竣工。 取自中新社

【文．林齊萩】

近年美中兩大強權競爭態勢升溫，多數國家都陷入選邊站的困境。南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）因與澳洲簽署安全協議，引發政治危機，成為夾在美中角力間的例子。外媒報導，巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斐濟和新喀里多尼亞島等4個太平洋島國領導人，正考慮宣布「中立」立場。此外，美國在拉丁美洲、東南亞的影響力也逐步減弱。

美拉尼西亞先鋒集團（Melanesian Spearhead Group，MSG）成員萬那杜、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斐濟和新喀里多尼亞島執政黨「卡納克社會主義民族解放陣線」（FLNKS）的領導人，23日起將在萬那杜的國家會議中心（National Convention Centre）舉行為期兩天會議。萬那杜副總理塞瑞邁亞（Matai Seremaiah）在外交部長會議後表示，各國領導人將考慮宣布建立一個「和平中立區」。

這5國家和地區位處南太平洋戰略要地，二戰期間發揮了舉足輕重作用，如今再次成為地緣政治競爭的中心：索羅門群島與中國簽署安全協議；巴布亞紐幾內亞與美國簽署國防合作協議；斐濟上周與美國共同主辦印太國防首長會議，中國也有出席。

萬那杜總理卡爾薩考（Ishamel Kalsakau）因與澳洲簽署安全協議而引發政治危機，部分議員擔心會激怒中國。中國一直是萬那杜基礎建設主要借貸國，不僅捐助國會大樓、體育場館、總理辦公室，還修建道路和碼頭。卡爾薩考上周驚險挺過不信任動議，但他的政府在國會失去有效多數席次的優勢。

除了南太平島國，中國在拉丁美洲的影響力正不斷擴大，包括推動孤立台灣，說服中南美國家陸續與台灣斷交，即使美國施壓也沒用，對美國在拉美的影響力構成嚴厲挑戰。另外，《經濟學人》（The Economist）曾報導，依據澳洲智庫指出，過去5年，中國在東南亞的影響力不斷增強，而美國影響力則正逐步減弱，只剩下新加坡和菲律賓，美國的影響力是大於中國。

路透社／易普索日前一份民調顯示，美國民眾對中國的全球影響力感到憂心。有66%受訪者同意美國必須對中國軍事威脅提升作準備。

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