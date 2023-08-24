港湖深綠選民不挺高嘉瑜 游淑慧驚曝「賴清德可能出賣她」

【文．林齊萩】

2024立委選戰正酣，針對台北市立委第四選區（內湖、南港）的一份最新民調指出，民進黨現任立委高嘉瑜以27%的支持度，慘輸國民黨台北市議員李彥秀的44%，雙方差距高達17個百分點。有分析指出高嘉瑜會陷入苦戰，歸因於綠營內派系鬥爭，台北市議員游淑慧曝更慘狀況指「賴清德也救不了高，甚至還可能出賣高嘉瑜。」對此，高嘉瑜用知名動漫《灌籃高手》比喻說「現在放棄比賽就結束了。」

根據《TVBS民調中心》最新民調顯示，台北市立委第四選區（內湖南港）3位立委參選人中，目前以李彥秀支持度44%最高，高嘉瑜支持度27%緊跟在後，兩人差距17個百分點，而台灣基進黨參選人吳欣岱則為13%，未決定15%。

對此，高嘉瑜上政論節目時表示，她坦言看到民調一時之間比較訝異，而民調起起伏伏、有真有假，但無論如何這是個警訊，港湖選區藍大於綠，除了團結基本盤外，還要努力擴大中間與年輕選票才能勝選。

對於會不會擔心吳欣岱瓜分選票? 高嘉瑜受訪表示，這份民調明顯在告訴大家，綠營絕對不能分裂。

2020年立委選舉，時任台北市議員的高嘉瑜挾著高人氣，主打「相信自己」衝出民進黨在港湖的新高票，成功扳倒當時尋求連任的李彥秀，被封為「港湖女神」。擁有全國性知名度的高嘉瑜，在民進黨內堪稱孤鳥，且「友柯」色彩鮮明。2018年，姚文智代表民進黨參選台北市長，高嘉瑜甚至在姚文智造勢場合上翻白眼、吐舌頭，埋下綠營支持者不滿的種子。

有趣的是，民進黨認同者38%支持高嘉瑜，29%支持吳欣岱，意見分歧。反而民眾黨認同者有46%支持高嘉瑜。此外，總統大選挺民進黨總統參選人賴清德的民眾，有36%支持高嘉瑜，挺民眾黨總統參選人柯文哲則有43%支持高嘉瑜。

國民黨台北市議員游淑慧認為，一路相隨民進黨總統參選人賴清德的高嘉瑜，卻反被深綠打成「背骨者」的真正原因，是英賴舊仇未消，有人趁機報老鼠冤，英系就是想要下架高嘉瑜。「而賴清德也救不了高，甚至還可能出賣高嘉瑜」。畢竟現在掌握國家資源的是蔡英文，「要先讓女皇人馬消氣。」