胡錫進：日本排汙不抵制損害更大 水產品受汙民進黨可貢獻一點胃口

【文．邢雲】

日本計畫明（24）日向太平洋排放福島核污染水，《環球時報》前總編輯胡錫進今撰文指出，日本敢這樣幹是因獲得美國支持，進而得到國際原子能機構的認可；但日本人很清楚，排放後日本魚類等水產品肯定難再賣給全世界，他建議如果賣不出去，日本生產的魚類就全自己吃，或給盟友美國吃，他建議「台灣民進黨也應貢獻一些胃口」。

日本確定排放核廢水後，儘管韓國民眾反對，但胡錫進說，在美國壓力下，韓國政府7月初正式認可日本排放核污水的安全性，韓國抵制進一步弱了許多。目前繼續站在反對日本排放一線的是中國和太平洋國家，德國等歐洲國家也不支持日本向海洋排汙，但相關音量太低。

這將是一個非常惡劣的先例。胡錫進說，日本為了降成本、甩包袱，把相當於500個奧運會標準游泳池的核廢水直接排入公海。據稱，中俄上月曾聯合要求日本，將經過處理的核污染水蒸發排向大氣，減少對周邊影響，但日方拒絕了，東京就是想省錢。

美國因政治原因，也因自己離得遠而袒護日本的不道德做法，這樣的先例終將產生惡劣示範，造成深遠影響。胡錫進認為，肯定會對其他國家向公海排汙形成某種鼓勵，將使國際社會阻止向海洋做惡性排放變得更加困難。

文章指出，華府誇獎日本排放核污染水決定過程「公開透明」，這對正當性的定義標準太低了，國際原子能機構給日本的態度更是輕率，「日本核污染水經過處理後的放射性危害可以忽略不計」，如果真是這樣，日本為何不在本土就地放掉那些「無害水」？他們甚至應把那些水做成瓶裝，貼上「福島」標籤，由國際原子能機構帶頭飲用。

胡錫進說，日本自己漁民也都反對排放核廢水，因他們知道排放後，日本魚類等水產品肯定很難再賣向全世界。反正不僅中國人，韓國人和其他亞洲人大概率不會再吃從日本進口的金槍魚、三文魚，日本沿海生產的魚類全都給日本人自己吃吧，或者給日本盟友美國人吃，台灣民進黨也應該貢獻一些胃口。相信日本的一些其他食品也會受到牽連。

對日本排核汙水入海，韓國民眾9成反對，圖為韓國民眾集會譴責日本的決定。 央視網

胡錫進說，洋流會把日本排放的核污染水帶向全球海洋，反正大陸外邊有第一島鏈，沿海受到的影響相對小，那些島鏈上的地區和國家，以及韓國、太平洋島國可能受到更大的影響。中國對日本排汙的反對是為了國際公益，美國卻在那裡放水，最後更著急的應該不是中國。不排除一種可能：日本排放那些核污染水後，大陸水產品在國際市場價格，反而會比其他地區水產品價格上升。

據了解， 目前一場意想不到的「囤鹽潮」已在韓國掀起，並導致鹽價飆升，與此同時，和鹽相關的概念股也應聲而漲。韓國有9成民眾反對日本做法，但韓國總統尹錫悅則聲稱，相信國際原子能機構的報告。

中港澳對24日啟動的核汙水排海計畫動作最積極，中國海關總署7月已做出反應，強化對進口魚類和其他水產品的放射性物質檢測，並暫停福島等10個縣的的食品和水產品進口，港澳也一樣，澳門則自明天起在市場公布其他進口食品的輻射檢測量。