SGS驚爆認證偽真相！黑心商人「掛羊頭賣豬肉」欺騙消費者

【文．江木騰】

羊肉被譽為溫補佳品，四季皆宜。然而，近年台灣市場上出現的「假羊肉」，讓消費者陷入驚恐。大台北果菜市場的「重寧海鮮號」以專售冷凍食品和火鍋料自居，並號稱「海蚵專家」，擁有多個團膳、熱炒和火鍋店的老客戶。然而，該店所販售的羊肉價格卻明顯低於市場價格。經過SGS台灣檢驗科技股份有限公司兩次的驗證，驚人真相被揭露：所謂的「羊肉」根本不含羊肉成分，而是由豬肉偽裝而成，這不僅讓正當肉商難以生存，也威脅到穆斯林等特定群體的飲食禁忌。

據報導，市場中的「假羊肉」現象已讓肉品業者們無計可施。台灣的羊肉供應約僅占市場的十分之一，主要仰賴進口，尤其近年因中國需求增加，進口價格不斷攀升。為了節省成本，部分業者不惜以豬嘴邊肉冒充羊肉，由於兩者的外觀相似，對於非專業人士來說很難分辨。而以沙茶、孜然等調味料，再加上羊油輔佐，這些偽裝的「假羊肉」在市場上騙過了許多消費者的味蕾。

特別值得關注的是，穆斯林社群也成為了偽裝羊肉的受害者。穆斯林教義嚴格禁忌食用豬肉，然而因為假羊肉的存在，不少穆斯林移工在台灣的飲食選擇變得更為狹隘，生活中充滿了無法預測的飲食風險。

新北市衛生局則表示，將派員前往該市場之攤商查核，後續倘查有不實之情事，可依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，處新臺幣4萬元以上400萬元以下之罰鍰。要求加強市場監管，打擊不法商人的不端行為，確保消費者能夠安心享用食品。消費者在選購肉品時也要保持警惕，仔細檢查產品標籤，避免受到假食品的欺騙。希望透過各方的共同努力，能夠杜絕這種「掛羊頭賣豬肉」的行為，確保市場的公平和消費者的權益。